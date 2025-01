Estafades unes 300 persones en compres online amb claus allotjades a la internet profunda

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha aconseguit desarticular una organització criminal que va estafar més de 400.000 euros a unes 300 persones en compres online. Els delinqüents utilitzaven claus de pagament dels clients que adquirien massivament a la internet profunda o dark web.

En el marc de l’operació, han estat detingudes 17 persones a Madrid a qui se’ls imputen els delictes d’estafa, accés il·lícit a dades informàtiques, usurpació d’estat civil, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta, ja que no es descarta l’aparició de més víctimes afectades per aquesta trama.

Va ser el març de 2022 quan nombrosos ciutadans van acudir a comissaria per denunciar fets similars. Després d’avançar en les indagacions, els agents van determinar que darrere de tot es trobava una organització que havia obtingut fraudulentament grans quantitats de paquets de dades d’usuaris de plataformes de venda online a través de la dark web.

Modus operandi dels estafadors

Amb les dades robades, els delinqüents realitzaven compres suplantant la identitat dels clients legítims dels portals d’e-commerce. Adquirien principalment articles de luxe com mòbils d’última generació, roba i complements d’alt valor, perfums exclusius i fins i tot begudes prèmium. Aquests productes els utilitzaven per a consum propi o els revenien ràpidament a comerços de confiança.

Per evitar ser detectats, la xarxa criminal sol·licitava l’entrega de les comandes en llocs propers als domicilis de les seues "mules" i proporcionava direccions inexactes. Així, obligaven al repartidor a contactar amb els responsables de recollir la mercaderia, que indicaven altres punts d’entrega diferents per no deixar constància dels seus domicilis reals. A més, facilitaven com a contacte números de telèfon de targetes prepagament amb titularitat anònima o falsa.

Registre de domicilis i confiscació de proves

El passat 19 de desembre, els investigadors van dur a terme cinc entrades i registres simultanis en habitatges de Madrid. Durant els mateixos, es van intervenir telèfons mòbils, dispositius informàtics, 72 targetes de crèdit de plataformes comercials, 110 targetes SIM de prepagament, així com nombrosos articles procedents de les estafes i diners en efectiu. Va cridar l’atenció dels agents la troballa d’una màquina d’impressió làser per plasmar DNIs falsos que eren utilitzats pels arrestats.