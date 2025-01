Les persones amb aquest grup sanguini envelleixen més lentament

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

No totes les persones envelleixen al mateix ritme. Els hàbits, l’estil de vida i fins i tot la personalitat influeixen en el procés. Però els científics han arribat a la conclusió que existeix un altre factor clau de què depèn la joventut d’una persona: el grup sanguini. Un equip internacional d’investigadors ha determinat que la velocitat a què envelleixen les persones està relacionada amb el seu tipus de sang, segons publica Planet Today. En aquest sentit, els més afortunats són aquells amb grup sanguini B.

Les persones amb aquest grup sanguini aparenten ser més joves. Es creu que els seus cossos estan més ben adaptats als desafiaments i lluiten de manera més eficient amb els processos inevitables associats a l’activitat física i la falta d’energia, un fenomen conegut científicament com estrès metabòlic. "És important recordar que tenir el grup sanguini B per si sol no garanteix aquest efecte sense mantenir un estil de vida saludable", adverteixen els experts.

A més d’envellir més lentament, els individus amb grup sanguini B presenten una altra característica distintiva. Segons les observacions dels científics, són persones sensibles que necessiten més amor i cures que la resta.

Què és el grup sanguini B ?

El grup sanguini B és un dels quatre tipus principals de grups sanguinis determinats pel sistema ABO. Les persones amb aquest grup tenen l’antigen B a la superfície dels glòbuls rojos i produeixen anticossos contra l’antigen A. Aproximadament el 10% de la població mundial pertany al grup B.

Alguns estudis suggereixen que el grup sanguini pot influir en certs aspectes de la salut. Per exemple, s’ha observat que les persones amb grup B tenen un risc lleugerament major de desenvolupar trastorns cardiovasculars en comparació amb els del grup O. Tanmateix, aquests riscos poden mitigar-se amb un estil de vida saludable.

Alimentació segons el grup sanguini

El 1996, el naturòpata Peter D’Adamo va publicar les seues idees sobre l’alimentació basada en el grup sanguini al llibre "Eat Right 4 Your Type". El concepte ràpidament va captar l’atenció del públic i va guanyar popularitat a causa de la seua simplicitat i la promesa d’un enfocament personalitzat per a una nova dieta.

La idea darrere del mètode és que els aliments que consumim interactuen de manera diferent amb la nostra sang, i elegir els aliments adequats pot millorar la salut, augmentar els nivells d’energia i fins i tot ajudar a perdre pes. Segons l’autor, cada grup sanguini ha de seguir un conjunt específic d’aliments que tindran l’efecte més favorable en l’organisme.

Per al grup sanguini B, es recomanen carns, productes lactis i verdures, però és millor excloure el blat i el panís de la dieta. El mètode es basa en la teoria que els nostres avantpassats menjaven de manera diferent segons el seu grup sanguini, el que va influir en el desenvolupament dels seus cossos.