Adeu al paper film: conserva el formatge fresc durant setmanes amb aquest truc desconegut

El formatge és un dels aliments que no pot faltar a la taula: es consumeix només o s’utilitza per enriquir la majoria de plats. Ja sigui un manxec curat, un suau formatge fresc o una cremosa coca del casar, cada varietat requereix una cura especial per garantir la seua frescor i sabor.

Moltes persones cometen l’error clàssic d’embolicar el formatge sobrant en film transparent, però aquesta acció pot posar en perill la seua qualitat. El film, de fet, impedeix la circulació de l’aire, creant un ambient propici per al desenvolupament de floridura i alterant el sabor original.

Com conservar els formatges curats a la nevera

Com emmagatzemar el formatge de manera òptima sense riscos per a la salut? Existeixen diversos mètodes a aplicar segons el tipus de formatge que es pretengui guardar al frigorífic. En el cas dels formatges curats i semicurats, el secret és embolicar-los en paper d’aliments: el millor és el paper parafinat que se sol utilitzar a les xarcuteries dels supermercats.

Aquest material és perfecte per permetre que el formatge respiri sense eixugar-se i mantenint totes les seues propietats organolèptiques. Tanmateix, per conservar formatges com el Parmesà o el Grana Padano, cal utilitzar un drap de cotó lleugerament humitejat: aquests aliments requereixen un ambient fresc però completament aïllat de l’aire.

Una vegada que t’hagis assegurat d’embolicar correctament la peça de formatge, l’hauràs de col·locar a la part menys freda de la nevera, que sovint correspon al calaix de les verdures, l’espai on la temperatura és més estable. D’aquesta manera, es garanteix que la frescor del formatge es prolongui fins diverses setmanes, evitant el malbaratament i assegurant un sabor sempre perfecte.

Com conservar els formatges frescos a la nevera

I com tractar els formatges frescos? Per al Burgos, la Mozzarella o el Mató, la conservació requereix una estratègia diferent. En aquest cas, és necessari utilitzar recipients de vidre hermètics, que protegeixen el producte de la contaminació externa i mantenen el nivell adequat d’humitat.

Els recipients de plàstic poden considerar-se una alternativa vàlida, sempre que siguin lliures de BPA i es netegin a fons abans del seu ús. És fonamental respectar sempre la data de caducitat indicada a l’envàs i consumir aquests formatges en pocs dies des de la seua obertura, per a disfrutar millor de la seua frescor i evitar qualsevol tipus de risc per a la salut de tota la família.

A Espanya, el formatge és un aliment molt present en la dieta mediterrània. Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el 2021 es van produir més de 400.000 tones de formatge al país. Amb una àmplia varietat de formatges artesanals i industrials, és important conèixer les tècniques adequades de conservació per a cada tipus.

Els experts recomanen evitar l’ús de film transparent per embolicar el formatge, ja que impedeix la seua respiració i afavoreix l’aparició de floridura. Al seu lloc, suggereixen utilitzar paper parafinat per als formatges curats i semicurats, i recipients hermètics per als formatges frescos. Seguint aquests consells, es pot disfrutar del formatge en les millors condicions durant més temps.