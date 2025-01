Com pelar fàcilment ous durs

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Pelar ous durs pot ser una tasca frustrant, fins i tot si es prenen precaucions com rentar-los abans de bullir-los, cobrir-los amb aigua freda, cuinar-los amb temporitzador i tornar a submergir-los en aigua freda després de la cocció. De vegades, la closca continua sense desprendre’s fàcilment de la clara. Aquí et revelem alguns trucs per pelar ous durs sense complicacions en qualsevol circumstància.

Hi ha diversos factors, més enllà de la temperatura, que influeixen en la facilitat per pelar els ous durs. La frescor de l’ou és clau: els ous posats fa 1-2 setmanes tenen una cambra d’aire més gran entre la closca i la clara, la qual cosa facilita el pelat. En canvi, en ous més frescos, la closca s’adhereix més a la clara.

Un altre aspecte a tenir en compte és la temperatura de l’aigua i dels ous a l’inici de la cocció: ambdós han d’estar a temperatura ambient per evitar que la clara qualli i s’enganxi a la closca. Després de la cocció, és fonamental deixar refredar els ous abans de pelar-los; altrament, la closca es desprendrà a trossos juntament amb part de la clara.

Finalment, guardar els ous al frigorífic a temperatures molt baixes pot provocar la congelació i desnaturalització de les proteïnes, dificultant el pelat independentment del mètode de cocció.

Un truc útil és començar a pelar l’ou per l’extrem rom, on es troba la cambra d’aire. Així serà més fàcil que si s’intenta des de l’extrem punxegut, ja que en aquest cas es retiraria la closca juntament amb part de la clara.

Com coure ous per pelar-los fàcilment

Expertes mestresses de casa comparteixen el secret per coure ous de manera que la closca es desprengui "sola". Sorprenentment, la sal no sempre ajuda; és millor utilitzar bicarbonat de sodi:

Treure els ous de la nevera amb temps.

Deixar que els ous i l’aigua assoleixin la temperatura ambient.

Afegir 1/2 culleradeta de bicarbonat de sodi a l’aigua.

Agitar lleugerament els ous, submergir-los en l’aigua i coure’ls.

És important que l’aigua cobreixi els ous més de dos dits i que no estigui massa calent, o els ous podrien trencar-se pel xoc tèrmic o la falta de líquid.

Què és el bicarbonat de sodi?

El bicarbonat de sodi, també conegut com a bicarbonat sòdic o hidrogenocarbonat de sodi, és un compost sòlid cristal·lí de color blanc molt soluble en aigua, amb un lleuger sabor alcalí semblant al del carbonat de sodi, de fórmula NaHCO₃. Es pot trobar com a mineral en la naturalesa o es pot produir artificialment.