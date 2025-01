Publicat per agencias / redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comunitats xineses a tot el món celebren avui, 29 de gener, l'Any Nou Xinès, també conegut com el Festival de la Primavera. Aquesta festivitat, la més important per al gegant asiàtic, marca l’inici d’un nou cicle segons el calendari lunar utilitzat a la Xina, que difereix del calendari gregorià fet servir a la major part del planeta.

L’origen de la Festa de la Primavera es remunta a l’antiguitat, quan es feien sacrificis a les deïtats i avantpassats per demanar pau i bones collites. Va ser durant la dinastia Tang (618-907 dC) quan la celebració es va expandir per tot el país, segons expliquen des del Centre Cultural de la Xina a Madrid.

El zodíac xinès i els animals guardians

El poble xinès utilitza el zodíac com una manera tradicional d’enumerar els anys i calcular l’edat. El seu calendari combina els cinc elements celestes (or-metall, aigua, fusta, foc i terra) amb els 12 animals de l’horòscop xinès: rata, bou, tigre, conill, drac, serp, cavall, cabra, mona, gall, gos i porc.

Segons la llegenda, l’ordre dels animals es deu a una mítica cursa organitzada per l’Emperador de Jade per seleccionar els seus guardians de la porta celestial. La rata, astuta i veloç, va guanyar la competició, seguida pel bou, el tigre, el conill, el drac i la serp. Els últims llocs van ser ocupats pel cavall, la cabra, la mona, el gall, el gos i el porc.

2025: L’Any de la Serp de Fusta

Seguint l’ordre establert per la llegenda, si el 2024 va ser l’Any del Drac, ara el 2025 se celebra l’Any de la Serp. La Festa de la Primavera comença dimecres 29 de gener i acabarà el 16 de febrer de 2026.

A més, el calendari xinès combina els 12 animals amb els cinc elements celestes. Per tant, el 2025 se celebra específicament l’Any de la Serp de Fusta. Segons l’astrologia, la serp de fusta simbolitza regeneració, vitalitat, saviesa, introspecció i prosperitat, entre altres qualitats.

El misteri de l’any 4723 a la Xina

Una altra curiositat és que mentre en gran part del món celebrem l’any 2025, en la cultura xinesa es festeja l’any 4723. Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional i acadèmic de la Reial Acadèmia de Doctors d’Espanya, explica que aquesta diferència es deu que el calendari xinès comença a comptar des de la coronació de l’Emperador Groc o Huangdi, en el 2698 aC.

Encara que ambdós calendaris es basen en el temps que tarda la Terra a fer un volt completa al voltant del Sol (365,24 dies), el calendari xinès és lunisolar, la qual cosa significa que la durada dels mesos està determinada per la durada real d’una llunació (entre 29,27 i 29,83 dies). Els mesos xinesos comencen a cada lluna nova i es divideixen en tres setmanes de 10 dies.

Tradicions i celebracions de l'Any Nou Xinès

Durant l'Any Nou Xinès, les cases es decoren de roig i es netegen a fons per eliminar la mala sort de l’any anterior. Les famílies es reuneixen per menjar i disfrutar de desfilades i espectacles pirotècnics. Una altra tradició és la d’entregar diners en sobres rojos als nens.

A més, cada persona està associada a un animal del zodíac xinès segons el seu any de naixement. Per exemple, els qui van nàixer el 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 o 2025 pertanyen al signe de la Serp.

L'Any Nou Xinès, també conegut com a Festival de la Primavera, és la celebració més important per al gegant asiàtic. Es regeix pel calendari lunar i combina els 12 animals del zodíac amb els cinc elements celestes. El 2025, se celebra l’Any de la Serp de Fusta, mentre que al calendari gregorià és l’any 4723 segons la cultura xinesa. Durant aquesta festivitat, les famílies es reuneixen, decoren les seues cases de roig, gaudeixen de desfilades i focs artificials, i entreguen sobres rojos amb diners als nens.