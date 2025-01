Dol d'IA: així reaccionen ChatGPT i Deepseek al preguntar-los quin és el poble més bonic de Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui dia, tothom utilitza la intel·ligència artificial per resoldre preguntes, des de consultes científiques fins a recomanacions turístiques. Per comprovar com responen diferents models d’IA a una mateixa qüestió, hem preguntat a la nova intel·ligència artificial xinesa Deepseek i a ChatGPT quin és el poble més bonic de Lleida.

Deepseek ha optat per una resposta múltiple, destacant diversos pobles sense decantar-se per un en particular. "Determinar el poble més bonic de Lleida és subjectiu, ja que depèn dels gustos personals, però hi ha diversos pobles a la província que destaquen per la seua bellesa, història i encant." A continuació, Deepseek nomena Taüll ("situat a la Vall de Boí, és famós per les seues esglésies romàniques declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. L’entorn natural, amb el Pirineu de fons, ho fa especialment pintoresc"); La Seu d’Urgell ("amb la seua imponent catedral romànica i la seua ubicació a prop del Pirineu, aquest poble combina història, arquitectura i naturalesa") i Ager ("situat a la comarca de la Noguera, és un poble medieval amb un impressionant castell i un entorn natural privilegiat, ideal per als amants del senderisme i els esports d’aventura").

En la llista de Deepseek dels pobles més bonics de Lleida es colen una localitat de Girona i una de Tarragona: Castellfollit de la Roca i Siurana. Si bé de la primera aclareix que "encara que tècnicament està a la província de Girona, és molt a prop de Lleida i és conegut per la seua espectacular ubicació sobre un penya-segat basàltic", sobre la segona no adverteix que es troba a la província de Tarragona, únicament aclareix que està ubicat "a la comarca del Priorat i ofereix unes vistes espectaculars des de dalt d’un penya-segat. És conegut per la seua història i el seu impressionant paisatge".

ChatGPT sí que s’ha mullat en respondre la pregunta i ha assenyalat Guimerà, a l’Urgell, com la seua primera elecció, encara que també ha esmentat altres opcions "encantadores" com Montfalcó Murallat, Peramea i Bagergue.

"Guimerà, amb el seu casc medieval perfectament conservat, sol encapçalar moltes llistes dels pobles més bonics de Catalunya. Montfalcó Murallat, una fortalesa emmurallada del segle XI, és una joia per als amants de la història. Peramea, situat al Pirineu, destaca pel seu entorn natural i la seua arquitectura tradicional. I Bagergue, el poble més alt de la Vall d’Aran, enamora amb els seus paisatges de postal", afegeix ChatGPT.

El debat queda obert: quin és realment el poble més bonic de Lleida?