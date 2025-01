Nova batuta a la Julià Carbonell

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Pagès-Corella assumeix la direcció artística de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, nomenament que va confirmar ahir el Patronat de la Fundació Julià Carbonell després de valorar 47 candidatures per afrontar el primer relleu en la història al capdavant de l’orquestra lleidatana. Un càrrec que va deixar vacant Alfons Reverté després de 22 anys i que, com un acte de reconeixement a la seua tasca, ha estat nomenat director emèrit de l’OJC. A ell, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va agrair haver fet realitat el “somni” de tenir una orquestra simfònica a les terres de Lleida que possibiliti l’accés a la cultura a tota la ciutadania. “Valorem l’orquestra que tenim perquè ens aporta orgull i valor com a territori”, va destacar. El nou director, que va dir que assumirà el càrrec en una línia de “continuïtat” i també de “renovació”, va avançar que es proposa portar a terme dos o tres produccions abans que acabi la temporada, entre les quals una de gran format entorn de la figura del pianista lleidatà Ricard Viñes, de qui es commemora el 150 aniversari del naixement. “Ens posarem a treballar les properes setmanes”, va dir en aquest sentit. Pagès-Corella va assegurar que treballarà amb tot l’equip “per veure com podem portar a terme les meues idees”.

També va destacar que els valors i principis de la formació com la proximitat de la música i la creativitat estan “alineats” amb la seua manera de pensar i va explicar que pretén potenciar aspectes com la innovació i la creació, així com consolidar la presència de l’OJC a tot el territori i en escenaris com l’Auditori Enric Granados.

D’altra banda, el director sortint va dir que havia estat un “honor” estar al capdavant del projecte “utilitzant la música com a eina de transformació i cohesió social” i per fer possible que la cultura “arribi a tots els ciutadans visquin on visquin”.

Per la seua part, el secretari i coordinador de la Fundació Julià Carbonell, Toni Pallès, va destacar la gran qualitat dels 47 perfils que s’han presentat a director artístic i que, va dir, parlen de la importància i del prestigi que té i s’ha guanyat l’OJC des que va iniciar el seu camí el 2002.

Núria Sirvent, gerent de la Fundació, va explicar que el perfil de Pagès-Corella “s’ajusta molt als requisits que demanàvem” i va remarcar aspectes com per exemple la transversalitat en qüestions com la direcció o la composició, i la seua connexió amb diferents expressions musicals, a banda de la seua capacitat d’adaptació a diferents formats.

L’OJC va nàixer el 2002 amb l’impuls de la diputació de Lleida i posteriorment s’hi va sumar la Paeria com a entitat participant. Segons Pagès, el seu pressupost és de 450.000 euros, dels quals el 80% és d’aportacions públiques. El del 2025 s’aprovarà en els propers mesos.

“No només és venir a dirigir sinó a formar part d’una comunitat”

Nascut a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf, el 1971, Xavier Pagès-Corella també és compositor, director del Barcelona Modern Ensemble, director associat de l’Orquestra de Cambra Catalana i professor al Conservatori Superior de Música del Liceu. Va assegurar que el seu objectiu en el càrrec no només és dirigir, crear programes i col·laborar en la gestió, sinó que pretén “formar part d’una comunitat i un entorn social amb una cultura singular i única”. De fet, va dir que ja ha començat el procés de transformació “per convertir-me en un lleidatà més”. Després d’agrair el nomenament, del qual va dir que l’omplia “d’una il·lusió i un respecte màxims”, va afegir que espera poder estar “a l’altura del repte que suposa liderar un projecte tan important en la vida cultural de les terres de Lleida”.

Pagès-Corella va estudiar piano amb Margarita Serrat i Montserrat Almirall i composició amb Salvador Pueyo al Conservatori Superior de Música del Liceu, i es va graduar obtenint una Menció d’Honor en direcció d’orquestra amb Albert Argudo al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. També va estudiar al Conservatori de Viena. Paral·lelament a la seua formació musical, es va graduar en Enginyeria Elèctrica a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Barcelona. Ha dirigit formacions a nivell estatal i internacional i com a compositor ha escrit per a un ampli nombre de formacions i gèneres, per la qual cosa ha estat guardonat en diverses ocasions.