Arrels recapta cinc mil euros aquest Nadal

Arrels Sant Ignasi de Lleida ha aconseguit recaptar 5.252 euros a través de la seua campanya de Nadal, Aquest Nadal, obre una porta a l’esperança, que es destinaran a la reintegració social dels seus usuaris.

L’objectiu és continuar oferint suports essencials com la distribució de materials d’hivern (roba d’abric, sacs, mantes...) i el manteniment de sistemes de calefacció, tant en espais d’acollida com habitatges gestionats per l’entitat. A més, els fons recaptats també serviran per organitzar activitats i tallers que ajuden les persones usuàries a establir vincles amb la comunitat i adquirir habilitats per a una vida autònoma.

Arrels porta més de trenta anys de treball amb el compromís i la intenció d’impulsar i fomentar projectes per ajudar persones sense sostre i en situació d’exclusió social.