Anabel Pantoja i la seua parella,investigats per mal tracte infantil

Un jutjat de les Canàries investiga les causes de les lesions que presentava la nadó Alma, d’Anabel Pantoja i David Rodríguez, quan va ingressar a l’hospital infantil de Las Palmas de Gran Canària, ha pres declaració als dos pares com a investigats i, atès el contingut de l’informe que va enviar l’hospital, investiga un possible delicte de maltractament infantil. Es tracta d’una notícia que ha revolucionat els mitjans televisius espanyols i les xarxes socials. L’oficina de premsa del Tribunal Superior de Justícia de les Canàries va confirmar dijous en un comunicat l’obertura d’aquestes diligències sense esmentar les identitats dels tutors. Aquest comunicat es va fer públic gràcies a la informació que va oferir el diari Canarias 7, que va avançar que Anabel Pantoja i David Rodríguez havien comparegut davant del jutge com a investigats per la situació de la seua filla de dos mesos, que va estar dos setmanes ingressada a l’hospital. Tots dos van prestar declaració dilluns, el mateix dia que van donar l’alta a la nadó.