Karla Sofía Gascón elimina el seu compte de X després de les crítiques pels seus 'tuits’ racistes

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Karla Sofía Gascón, l’aclamada actriu espanyola nominada a l’Oscar a la millor actriu protagonista per la seua interpretació a la pel·lícula "Emilia Pérez", s’ha vist embolicada en una polèmica a causa d’antics tuits ofensius que han sortit a la llum. Com a resultat, Gascón ha decidit desactivar el seu compte de Twitter, anteriorment conegut com a @karsiagascon, després d’esborrar els missatges controvertits i emetre un comunicat de disculpes.

Els tuits en qüestió, publicats fa diversos anys, contenien comentaris racistes i ofensius sobre diversos temes, incloent la comunitat musulmana, la mort de George Floyd i la diversitat en els Premis Oscar. Alguns dels missatges més polèmics feien referència als musulmans com "putos moros" i qualificaven l’islam com "un focus d’infecció per a la comunitat que cal curar urgentment". Gascón també va expressar la seua preocupació per l’augment de la presència musulmana a Espany i va arribar a suggerir que en un futur proper s’hauria d’ensenyar àrab en lloc d’anglès en els col·legis.

A més dels comentaris sobre la comunitat musulmana, l’actriu també va emetre opinions controvertides sobre l’assassinat de George Floyd, afirmant que "a molt pocs els va importar" i titllant-lo de "drogata estafador". Així mateix, Gascón va criticar la vacuna contra el COVID-19 desenvolupada a la Xina, suggerint que venia acompanyada d’"un xip obligatori" i altres elements estereotipats. No es van deslliurar de les seues crítiques ni tan sols els mateixos Premis Oscar, als quals va comparar amb "una entrega de premis de cine independent i reivindicatiu", qüestionant si es tractava d’"un festival afrokoreà, una manifestació Blacklivesmatter o el 8 M".

Comunicat de disculpes de Karla Sofía Gascón

Davant de la polèmica generada per la recuperació d’aquests antics tuits, Karla Sofía Gascón va emetre un comunicat de disculpes a través de Netflix, distribuïdora d’"Emilia Pérez" als Estats Units. En aquest, l’actriu va reconèixer el dolor causat per les seues publicacions en xarxes socials i va lamentar profundament haver provocat sofriment. "Tota la meua vida he lluitat per un món millor. Crec que la llum sempre triomfarà sobre la foscor", va expressar Gascón en el seu missatge.

Karla Sofía Gascón, primera actriu transgènere nominada a l’Oscar

Karla Sofía Gascón ha fet història en convertir-se en la primera intèrpret transgènere en aconseguir una nominació a l’Oscar a la millor actriu protagonista. El seu paper a "Emilia Pérez" ha estat àmpliament elogiat per la crítica i la indústria cinematogràfica, destacant el seu talent i sensibilitat en encarnar un personatge complex i ple de matisos. Malgrat la polèmica generada pels seus antics tuits, el talent interpretatiu de Gascón continua sent inqüestionable i la seua nominació a l’Oscar suposa una fita important per a la representació i visibilitat de la comunitat transgènere en el cine.