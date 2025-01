El petit poble a una hora i mitja de Lleida on et podràs banyar com al mar Mort

Publicat per Marta Planes Cases Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

A la comarca del Solsonès, al municipi d’Odèn, a només una hora i mitja de Lleida, s’amaga un tresor natural amb propietats curatives comparables a les del llegendari mar Mort. Es tracta de les salines de Cambrils, un complex on s’ubica una piscina amb una concentració salina que arriba als 300 grams per litre, atansant-se als 350 grams per litre del famós llac jordà.

Aquestes aigües altament salines no només permeten als banyistes experimentar la sensació única de flotar sense esforç, sinó que també ofereixen una àmplia gamma de beneficis terapèutics. Des de l’alleujament de dolors musculessis i articulessis fins el tractament d’afeccions cutànies com l’acne, la dermatitis i la psoriasi, submergir-se en aquestes piscines suposa una autèntica cura natural.

Un entorn carregat d’història

L’existència de la font Salada va permetre, a finals del segle passat, la construcció de les Salines de Cambrils. Aquest complex saliner és un testimoni viu de l’activitat productiva desenvolupada a la muntanya i un exemple de l’autosuficiència de l’explotació, reflectida en el seu enginyós sistema de molins incorporats.

Després d’una espectacular rehabilitació de més de dos anys, els visitants poden recórrer els seus 5.100 m² de terrasses, explorar els seus 4 molins, admirar les canalitzacions de fusta amb estalactites de sal i conèixer els mitjans de transport utilitzats en el passat. Un viatge en el temps que combina història, naturalesa i salut.

Beneficis per a la salut a cada bany

Submergir-se en les aigües de les salines de Cambrils suposa un tractament termal natural per a una àmplia varietat de malalties comunes. Des de l’alleujament de la congestió nasal i dels bronquis, passant per la reducció d’al·lèrgies respiratòries i el reumatisme, fins la millora de la circulació sanguínia i l’eliminació de toxines, els beneficis són innombrables.

A més, aquestes aigües salines són un aliat perfecte per combatre problemes dermatològics com l’acne, la dermatitis, l’èczema o la psoriasi, gràcies a les seues propietats antisèptiques, antiinflamatòries i regeneradores. També ajuden a hidratar i rejovenir la pell, així com a regular la producció de greix en cas de seborrea.

Una destinació per al descans i el benestar

Més enllà de les seues propietats curatives, les salines de Cambrils ofereixen un entorn ideal per a la relaxació i el descans. La tranquil·litat del lloc, unida a l’acció calmant de les aigües, contribueix a alleujar l’estrès i combatre l’insomni, promovent una sensació de benestar general.