El tamarinde (Tamarindus indica), una fruita tropical originària de l’Àfrica però àmpliament conreada a Llatinoamèrica i altres regions tropicals, s’ha guanyat un lloc destacat en la gastronomia i la medicina tradicional gràcies al seu peculiar sabor agredolç i les seues propietats beneficioses per a la salut. A més de ser un ingredient versàtil a la cuina, el tamarinde és ric en fibra, magnesi, potassi i antioxidants, el que li confereix una sèrie d’avantatges per a l’organisme.

El consum de tamarinde pot ajudar a combatre el restrenyiment a causa del seu alt contingut en fibra, que incrementa el bol fecal i afavoreix l’expulsió dels excrements. Així mateix, la seua riquesa en magnesi contribueix al bon funcionament del sistema nerviós i ajuda a mantenir la pressió arterial en nivells saludables. La vitamina A i C presents en aquesta fruita també enforteixen el sistema immunitari, el que pot contrarestar els símptomes de grip i refredats.

El tamarinde supera al plàtan en contingut de potassi

Una de les característiques més destacades del tamarinde és el seu alt contingut en potassi, fins i tot superior al del plàtan, un mineral clau en la contracció i relaxació muscular. A més, els antioxidants i saponines presents en aquesta fruita la converteixen en un gran aliat contra el colesterol "dolent" o LDL (lipoproteïnes de baixa densitat), la qual cosa es tradueix en una millor salut cardiovascular i la prevenció de malalties com l’aterosclerosi o els infarts de miocardi.

L’efecte antiinflamatori del tamarinde també resulta beneficiós per tractar malalties com reumatismes, dolor estomacal o tos al·lèrgica. En la medicina tradicional, les fulles de l’arbre de tamarinde s’utilitzen per extreure un oli essencial fet servir en el tractament de la conjuntivitis.

Usos culinaris del tamarinde

En la gastronomia, el tamarinde es fa servir per elaborar begudes refrescants, integrar a caldos o sopes, adobar, deshidratar i confitar aliments, gràcies a la seua particular aroma agredolça que imprimeix caràcter a una gran varietat de receptes.