Els Castellers de Lleida, històrics

Els Castellers de Lleida van rebre el passat 25 de gener a Valls el premi a la Millor Colla del 2024, una distinció que suposa el colofó a una temporada històrica. En aquesta, han aconseguit descarregar el primer 7 de 8 de la seua història i es van proclamar guanyadors en el XXIX Concurs de Castells. El cap de colla, Marc Giné, descriu l’últim any com “històric” per a l’entitat. No és per a menys, ja que van descarregar deu vegades el 4 de 8, a més de la torre de 8 amb folre després de 12 anys. Van descarregar també el pilar de 6, que no feien des del 2010, i el primer 3 de 8 des del 2017.

La gran gesta va arribar durant la celebració de les passades festes de Sant Miquel a Lleida, quan van descarregar el 7 de 8. “Va ser un moment històric”, va afirmar Giné, que va recalcar que “hem aconseguit tots els objectius marcats al principi de la temporada”. “Hem demostrat que tenim castellers preparats per poder fer grans construccions”, va concloure. Per la seua banda, Marc Vila, veterà amb 28 anys dins de la colla, va afirmar que “va ser una barbaritat el que vam fer” i va apuntar que “pot ser que aquest any sigui fins i tot millor”. Va valorar que el fet de guanyar el concurs “és una cosa que ningú de la colla s’esperava, vam anar-hi sense pensar en la victòria”. Les més petites de la colla també van valorar positivament els castells carregats durant el curs. Així ho va expressar la Blanca, enxaneta dels Castellers de Lleida: “Durant el 7 de 8 estava molt nerviosa, però quan va acabar em vaig alegrar molt.” De cara als assajos que arrancaran el pròxim 12 de febrer, els castellers es van mostrar motivats i amb ganes de donar continuïtat als seus assoliments, ja sigui amb la consolidació de la feina dels últims anys o fent castells d’un pis més. Des de la colla motiven a inscriure’s qui vulgui participar. Subratllen que “és un gran moment per entrar, ja que és el nostre aniversari i serà un any on en volem més”, va afirmar el cap de colla. Per la seua part, el president de l’entitat, Pau Bonet, va fer una crida a participar perquè “tenim tota mena de gent, el que ens fa diferents és que no tenim una persona igual a una altra”. Esperen un 2025 ple d’actuacions en diferents places, tant de Lleida com de la resta de Catalunya, així com fora del territori català, en llocs com París o Donosti. La Llotja acollirà el 5 d’abril la celebració del 30 aniversari dels Castellers de la capital del Segrià. El programa inclou diverses activitats i l’entitat assegura que “tothom qui vulgui provar l’experiència castellera serà benvingut”. Castellers de Lleida reafirma així el seu compromís amb la difusió de la cultura popular i el món casteller.

Trenta anys d’història nascuda de la il·lusió dels primers 80 socis

Els Castellers de Lleida van nàixer el 16 de març del 1995, arran d’una iniciativa de la delegació de Cultura a Lleida amb la col·laboració de l’Organització de Veïns del barri de Pardinyes (Orvepard). Jacinto Pèrnia, president de l’Orvepard, i el llavors regidor de Cultura, Antoni Llevot, van ser alguns dels participants en la primera reunió. Després d’una crida a participar amb cartells desplegats per la ciutat, van arribar la primera assemblea amb uns vuitanta socis, els primers assajos i carregar un pilar de quatre a Pardinyes amb les colles de Cornellà i Gelida, que van exercir de padrins. La primera actuació de la història va ser el setembre del 1995 a Agramunt. Aquest any celebren el seu 30 aniversari amb una actuació el pròxim 5 d’abril.