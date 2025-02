Karla Sofía Gascón, en el punt de mira per racisme

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu Karla Sofía Gascón, aclamada per la seua interpretació a la pel·lícula Emilia Pérez, aquesta setmana s’ha vist embolicada en una gran polèmica que ha revolucionat les xarxes socials i ha colpejat la seua imatge. L’escàndol va començar dijous, quan uns usuaris d’X (abans Twitter) van començar a compartir tuits de la intèrpret trans, publicats entre el 2015 i el 2019, que incloïen missatges racistes, homòfobs i comentaris despectius sobre els Oscars, premis als quals està nominada, i el moviment Black Lives Matter. Alguns exemples són: “L’islam és un focus d’infecció que cal curar urgentment” o “Cada vegada més els Oscars s’assemblen a una entrega de cine independent i reivindicatiu, no sabia si estava veient un festival afrokoreà, una manifestació Blacklivesmatter o el 8M. A part una gala lletja, lletja. Els va faltar donar un premi al curt del meu cosí, que és coix”. També va escriure missatges amb marcada catalanofòbia. “Seguint una roda de premsa de la #NASA hi ha aigua a Mart. Uau! Encara sort que no són catalans, s’ho haurien callat”, va dir en un. “Espero que aviat tot aquest grup de rates nazis-onalistes catalans es podreixi a la presó si abans no se’ls emporta aquest i qualsevol altre virus”, referint-se a la covid-19, va dir en un altre.

Gascón ha demanat disculpes a través d’un comunicat: “Lamento profundament haver causat dolor.” “Potser que les meues paraules no siguin les correctes, moltes vegades per desconeixement o per pura equivocació”, es defensa. A causa de la pressió i les amenaces de mort que diu haver rebut, ha tancat el seu compte d’X.

El director d’“Emilia Pérez”, a l’ull de la polèmica al dir que l’espanyol és “de pobres”

L’escàndol esclata a gairebé un mes dels Oscars, un certamen al qual Gascón està nominada com a millor actriu per Emilia Pérez. A Hollywood la imatge pública és clau i la seua carrera cap a la daurada estatueta està en perill. A més, el director de la pel·lícula, el francès Jacques Audiard, ha afirmat que “l’espanyol és un llenguatge de països modestos, de països en desenvolupament, de pobres i migrants”.