Projecte d'investigadors lleidatans per controlar les micotoxines en fruites en aliments infantils

La Fundació Agrotecnio i el Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència dels Aliments (DTECAL) de la Universitat de Lleida (UdL) han engegat un projecte pioner per desenvolupar protocols de control i prevenció davant la presència de micotoxines derivades del fong Alternaria. Aquestes substàncies tòxiques poden contaminar les pomes i peres utilitzades en la producció d'aliments infantils, representant un risc potencial per a la salut dels consumidors més vulnerables.

El fong Alternaria no només causa necrosis foliars als arbres fruiters, sinó que també pot afectar directament la fruita, minvant-ne la qualitat i dificultant-ne la comercialització. A més, si aquestes floridures aconsegueixen produir i acumular micotoxines a la fruita, suposen una amenaça addicional per a la Salut Pública. Cal destacar que la contaminació dels aliments amb micotoxines es produeix de forma natural, i la seva concentració pot incrementar-se en funció de factors ambientals o dels procediments aplicats durant la collita, emmagatzematge i elaboració dels productes alimentaris.

Els coneixements obtinguts en el marc d'aquest projecte, batejat com a Alternaria, seran essencials per implementar mesures preventives i de control efectives. L'objectiu final és garantir un producte més segur i saludable que repercuteixi positivament en el benestar dels consumidors, especialment dels infants.

El lideratge del projecte recau en mans de l'empresa Indulleida S.A., que compta amb el suport i assessorament tècnic de NUFRI, S.L. Aquesta iniciativa està finançada per la Intervenció 7161 – Ajuts per a l'execució de projectes de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), emmarcada en el Pla estratègic de la PAC 2023-2027.