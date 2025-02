La companyia valenciana L'Horta Teatre, al festival solidari a l'Escorxador

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia valenciana L’Horta Teatre actuarà diumenge vinent al festival solidari Do/aNA Cultura, la recaptació de la qual es destinarà a les companyies d’arts escèniques per a públic infantil i juvenil que s’han vist afectades per la dana al País Valencià. El Teatre Municipal de l’Escorxador acollirà la jornada, organitzada per la Paeria i l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya (TTP), amb espectacles i activitats de les 11.00 a les 20.00 hores (amb una parada al migdia).

Durant la presentació ahir, la gerent de la TTP, Abigail Ballester, va destacar que les companyies d’arts escèniques valencianes han patit més de 6 milions de pèrdues, amb 26 que han registrat danys materials i unes altres 47 que s’han vist obligades a cancel·lar actuacions. Així mateix, 13 sales de teatre han hagut de parar o tancar. “Es torna a demostrar que la cultura ajuda la cultura”, va dir. L’Horta de Teatre serà present al festival amb el seu espectacle Martina i el bosc de paper, que sufragarà la Paeria. Com ja va informar SEGRE, hi participen Campi Qui Pugui, Inhabitants, Nopatiskos, La Baldufa, Fadunito, Nopatiskos, Plancton Escena, Tombs Creatius, Xip Xap Teatre, Zum-Zum Teatre, el Centre de Titelles de Lleida, la cooperativa literària Genet Blau i l’espai de contes i històries 4 Contes. Les entrades, ja a la venda, són de 5 euros (accés al pati i al vestíbul de matí o de tarda) i de 8 euros, que també inclou un dels espectacles de la sala 1 o de la sala 2.

Espectacles, jocs i espais de lectura al pati i al vestíbul del teatre durant el matí i la tarda

La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va animar a participar “en un dia per gaudir de la cultura de forma solidària”. També es pot fer una aportació econòmica al festival a través del Bizum 11191.