Participa a la classe magistral i solidària de Tomàs Cusiné i degusta 12 vins d'alta gamma

L'enòleg Tomàs Cusiné organitza una classe magistral solidària el proper divendres 21 de març de 2025, que es durà a terme a la sala Lucilla Atilia de 19 a 21.30 h. Aquesta trobada serà una oportunitat única per degustar 12 vins d'alta gamma dels quatre cellers de Cusiné, i totes les aportacions seran destinades als damnificats de la població de Picanya, al País Valencià, afectats per la recent gota freda.

Durant la classe , els assistents podran gaudir de vins blancs com Auzells i Finca Racons del celler Tomàs Cusiné, ODA blanc del celler Castell del Remei, i Cérvoles Blanc de Cérvoles Celler. En vins negres varietals, la selecció inclou Trepat del celler Cara Nord, Garnatxa del celler Castell del Remei, Finca Barqueres Carinyena del celler Tomàs Cusiné i Tros del Tossal Sirah de Cérvoles Celler. Per finalitzar, els negres estructurats seran Geol del celler Tomàs Cusiné, 1780 del celler Castell del Remei, Estrats del celler Cérvoles Celler, i Verema tardana del celler Castell del Remei.