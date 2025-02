Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El fons documental del pianista Ricard Viñes dipositat a l'Arxiu Municipal de Lleida i a la Universitat de Lleida (UdL) es preservarà i digitalitzarà coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement de l'intèrpret lleidatà. Durant la presentació de les activitats de l'Any Viñes a Lleida, l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha anunciat que treballen en un conveni amb la UdL per a fer intervencions de "conservació, actualització del catàleg, restauració i digitalització" dels més de 10.000 documents donats per la família. Un patrimoni sobre el qual "no s'han fet els deures" en matèria de preservació i que caldria difondre mitjançant un "gran portal de coneixement web", segons ha defensat el comissari de l'Any Viñes, Màrius Bernadó.

El gruix del llegat documental de Ricard Viñes es conserva a la seva ciutat natal i està repartit en uns 2.400 documents a l'Arxiu Municipal i uns 8.000 més a la UdL. La seva família va donar-los els anys 1950, 1972 i 2019. Bernadó ha lamentat que faci 75 anys de la primera donació i la situació d'aquest llegat és "bastant pitjor ara que fa 75 anys" perquè "no s'han fet els deures i no hi ha hagut unes intervencions decidides per preservar-lo i actuar-hi".

El comissari de l'Any Viñes ha destacat que es tracta d'un fons "singularíssim" per la seva quantitat, perquè "no abunden els intèrprets dels quals hi hagi tants materials" i el pianista "tenia la mania de guardar-ho tot". Per això, ha reivindicat que un objectiu de la commemoració ha de ser "donar-lo a conèixer i donar-hi accés a la ciutadania" mitjançant "un gran portal del coneixement web que agrupi aquesta informació" i que també dialogui amb el material dipositat en biblioteques universitàries nord-americanes.

Un dels documents conservats a l'Arxiu Municipal de Lleida és un retrat del pianista que va elaborar el 1894 pel pintor i caricaturista polonès Moritz Heimann després que Viñes rebés un primer premi del conservatori de París. Aquesta imatge és, precisament, la que ha triat la Generalitat com a logotip de la commemoració del 150è aniversari del naixement de l'artista lleidatà, el 5 de febrer del 1875.

Durant la presentació de les activitats de l'Any Viñes a la capital del Segrià, l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat que "serà el gran ambaixador de Lleida els anys 2025 i 2026", i que el programa anirà més enllà de la programació de concerts, si no que vol "sobretot explicar la figura de Ricard Viñes arreu del món i que la gent jove de la ciutat sàpiga qui és més enllà de quedar a 'Ricardo' --la plaça que porta el seu nom--".

En aquest sentit, l'alcalde ha avançat la voluntat d'impulsar amb la UdL intervencions per conservar, restaurar i digitalitzar el fons documental del pianista a Lleida. "Mai és tard per començar les coses ben fetes, perquè volem que el seu llegat estigui a disposició de la ciutadania i el llegat de Viñes també ha de formar part del Museu d'Història de la ciutat", ha apuntat. La directora de Cultura a Lleida, Montse Parra, ha definit el fons Viñes com "un tresor" i ha apel·lat a "l'oportunitat per fer un pas endavant".

L'alcalde també ha avançat que proposarà al Consell de Ciutat que el conservatori municipal porti el nom de l'intèrpret. Alhora, ha explicat que s'ha impulsat una marca pròpia de l'Any Viñes amb l'objectiu de fer-ne difusió internacional i "liderar" una projecció exterior de la seva figura amb vocació turística, segons la regidora de Cultura, Pilar Bosch.

L'Any Viñes es commemorarà fins a l'any 2026 i només aquest any hi haurà una quinzena de concerts programats a Lleida, però també a Barcelona, Nova York, París, Buenos Aires, Madrid o Sevilla, segons ha afirmat Larrosa. Està previst que la Generalitat faci públic el programa de l'Any Viñes durant les pròximes setmanes.