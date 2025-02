El secret d’una vida més llarga? L’Omega 3 podria alentir l’envelliment, segons un estudi

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un assaig clínic recent amb més de 700 participants ha plantejat la possibilitat que el consum diari d’un gram d’Omega 3 pugui desaccelerar l’envelliment biològic de les persones. Aquest estudi ha estat publicat aquest dilluns a la prestigiosa revista Nature Aging. Tanmateix, els mateixos autors adverteixen que encara no es disposa d’un protocol científic establert per mesurar amb precisió l’envelliment biològic.

L’estudi, destacat per la metodologia feta servir - utilitzant el que es coneix com a 'rellotge epigenètic' - ha analitzat els canvis bioquímics en el genoma, correlacionats amb l’envelliment en diversos òrgans|orgues, per determinar l’impacte del consum d’Omega 3. Els rellotges epigenètics es van descobrir fa una dècada i constitueixen una de les eines més freqüents en l’actualitat per avaluar l’envelliment de l’organisme.

Sobre l’estudi i els seus resultats

L’assaig clínic es va dur a terme a Suïssa, amb la participació de 777 persones majors de 70 anys, totes de la mateixa nacionalitat. Durant tres anys, se’ls va sotmetre a tres diferents tractaments; el consum diari de 2.000 unitats internacionals de vitamina D, la ingesta diària d’un gram d’Omega 3, o la implementació d’un programa d’exercici a casa de 30 minuts tres vegades per setmana, o una combinació d’aquestes tres intervencions.

Els resultats de l’anàlisi sanguínia posterior van assenyalar que el consum regular d’Omega 3 pot moderar la velocitat de l’envelliment biològic fins en quatre mesos, en alguns dels indicadors del rellotge epigenètic. Aquest efecte es va observar independentment del sexe, edat o índex de massa corporal del participant.

Efectes de la Vitamina D, Omega 3 i exercici

Quan es combinava l’Omega 3 amb la vitamina D i la pràctica d’exercici, els efectes positius sobre l’envelliment es multiplicaven, fins i tot es va observar que l’esmentada combinació tenia l’impacte més gran|important en la reducció del risc de càncer i en la millora de la salut en general durant els tres anys de seguiment.

Segons els investigadors, cada una d’aquestes intervencions actua a través de mecanismes diferents però interrelacionats, i quan es combinen, es reforcen mútuament, generant un efecte general més potent en l’organisme. Estudis anteriors ja indicaven la possibilitat que la restricció calòrica pot alentir l’envelliment humà, mentre que les anàlisis en animals suggerien un efecte positiu de la vitamina D i l’Omega 3 en l’envelliment.