Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ

El minut heroic, jo també vaig deixar l’Opus Dei és el títol de la sèrie documental que dirigeix la periodista Mònica Terribas per a HBO Max i que s’estrena el dia 7. Terribas va explicar a SEGRE que “el documental naix de la necessitat de denunciar una institució que vulnera els drets, que manipula psicològicament i laboralment les dones”. Fa quatre anys va rebre un missatge d’una noia explicant les obligacions que tenia a l’Opus i com va ser allunyada de la seua família i del seu cercle proper. Terribas va començar a investigar juntament amb Maria Pereda, una de les protagonistes, i amb la lleidatana Marta González, que va estar dos anys a l’Opus Dei. És germana d’una de les testimonis i ara ha treballat en la part estètica del documental. Es tracta de la primera vegada que tretze dones que van deixar la prelatura expliquen en primera persona davant de les càmeres pel que van haver de passar. Terribas denuncia “la manipulació que utilitza la prelatura, com les atansa a Déu amb amor, els dona una raó de viure a través de mentides, assegura una entrada al cel a menors d’edat i les priva de les seues pròpies decisions i pensaments per després deixar-les soles i sense res. L’Opus Dei no respecta la llibertat”.

La periodista Mònica Terribas, directora d’‘El minut heroic’.

Belén González és la protagonista lleidatana que va estar a l’Opus entre 2011 i 2016 i que explica com les feien pitar (sol·licitar la seua incorporació), els sacrificis que havien de fer com el cilici (una petita cadena de metall lligada a la part superior de la cama), el minut heroic (aixecar-se immediatament, besar el terra i dir: salpem), les disciplines diàries, la promesa de pobresa, obediència i castedat i allunyar-se de la família i de la seua vida amb la idea de servir Déu per aïllar-les de totes les relacions. A la institució podien ser supernumeràries, que són les que poden fer la seua vida quotidiana però participen plenament en l’apostolat de l’Opus Dei; numeràries, les que viuen a les seus dels centres per dedicar-se a la formació de més fidels; agregades, que poden seguir amb la seua vida normal, i numeràries auxiliars, que es dediquen als treballs manuals i tasques domèstiques. Aquestes últimes treballaven als centres d’homes sense rebre cap compensació econòmica.

Una institució amb 90.000 fidels de setanta països diferents

L’Opus Dei és una institució de l’Església catòlica fundada el 2 d’octubre del 1928 per Josemaría Escrivá de Balaguer, que va començar a propagar en diversos ambients d’Espanya un missatge de santedat en la vida ordinària del cristià amb la idea de servir Déu. L’any 1982 va ser erigida com a prelatura personal mitjançant la constitució apostòlica del papa Joan Pau II. Al principi, era només per a homes fins a l’any 1930. En l’actualitat, el 55 per cent dels membres són dones i compta amb unes 90.000 persones de 70 països diferents.