El Parc Astronòmic del Montsec iniciarà demà la seua 17 temporada amb noves propostes i activitats per a tots els públics. A més de consolidar la seua aposta per la digitalització i la sostenibilitat, el PAM commemorarà el centenari d’Assumpció Català, la primera astrònoma professional de l’Estat, amb un acte central a Àger i el Festival d’Astronomia del Parc.

La temporada, que s’allargarà fins el 10 de gener de 2026, estarà marcada per tres fenòmens astronòmics d’importància. El 2025 serà un any de màxima activitat solar i, a través d’experiències diürnes, els visitants podran descobrir aspectes espectaculars del Sol. També serà un lloc privilegiat per observar l’eclipsi parcial de sol del proper 29 de març.

Entre les novetats que prepara el PAM destaca l’estrena el març de la pel·lícula Hazelnuts – In Search of the Perfect Planet i es duplicaran les ofertes de sessions nocturnes en 3D. Així mateix, el web mostrarà la disponibilitat d’entrades per a cada activitat i es podrà disfrutar d’un nou mètode de realitat virtual a la Sala Starlight.