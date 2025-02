Demanen revisar el protocol de reconstrucció mamària

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos supervivents de càncer de mama que van haver d’esperar anys per accedir a una reconstrucció van comparèixer ahir durant la Comissió de Salut celebrada ahir al Parlament de Catalunya juntament amb professionals de la medicina estètica. Els testimonis corresponen a Aliki Aikatererini, a qui havien fet la mastectomia (extirpació de la mama afectada) abans d’entrar en vigor la normativa i va quedar a la cua de la llista d’espera, i Gemma González, que va patir complicacions a la pròtesi que li van col·locar i va haver d’esperar un any i mig per a l’operació. Després de compartir les seues experiències, els grups parlamentaris demanaran al Departament de Salut que revisi que el protocol garanteixi les reconstruccions mamàries en un període de 6 mesos després de la detecció de deficiències, tal com dicta la normativa que va entrar en vigor el 2023. A Catalunya es fan unes 7.000 cirurgies relacionades amb càncer de mama a l’any. Tenir un termini garantit d’espera –i que aquest sigui el més breu possible– havia estat una llarga reivindicació de les pacients i la normativa va ser ben rebuda. Tanmateix, des d’aleshores es van detectar algunes “disfuncions”, segons va afirmar Junts. Per la seua part, la cirurgiana plàstica Anna López Ojeda va apuntar ahir que un dels temes pendents és millorar les derivacions a cirurgies d’alta complexitat per a més equitat.