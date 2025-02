La demarcació de Lleida guanya 5.000 habitants en un any

Publicat per Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Lleida va tancar l’any 2024 amb 4.997 nous habitants, segons apunta l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), amb la qual cosa la seua població va arribar a les 454.503 persones (dades provisionals). Així mateix, Idescat va publicar ahir els resultats definitius de les estimacions de població de l’any 2023, en els quals la Segarra figurava amb diferència com la comarca catalana que va perdre més població (en concret, un 56,3‰ menys). Aquesta significativa baixada va de la mà del creixement de població relatiu que va experimentar el mateix any el Solsonès (un 104,8‰), ja que els municipis de Torà i Biosca van passar d’una comarca a l’altra. Idescat apunta que si aquests canvis territorials no s’haguessin produït, la Segarra hauria registrat un canvi positiu i el Solsonès no es trobaria entre les comarques amb més creixement. Per la seua part, el Pallars Jussà també va perdre residents el 2023 (-1,9‰).

Un altre dels paràmetres que analitza l’estudi és la població centenària. L’1 de gener del 2024 es calculava que hi havia un total de 2.698 persones de més de 100 anys, 2.284 de les quals eren dones. De fet, fins a 145 persones (127, dones) arribaven o superaven els 105 anys.

Paral·lelament, l’informe assenyala que a tot Catalunya la població resident va augmentar en 110.268 habitants el 2023, fet que representa el segon creixement més intens dels últims 15 anys (després del que es va registrar el 2022, amb 140.140 habitants), fins a superar els 8 milions el mes de juliol passat. Entre els factors que incideixen directament a aquest índex es troba el creixement natural, que el 2023 va ser de -13.445 persones. De fet, es tracta del sisè any consecutiu que el nombre de defuncions supera el de naixements.

Pel que fa al saldo migratori estranger, Idescat destaca que a tot Catalunya les dades van ser positives. L’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà van ser les comarques que van registrar una pujada menor (de 36 i 88 persones, respectivament). D’altra banda, la Segarra és un dels territoris on viu més població jove –de 0 a 15 anys– (16,5%). En canvi, al Pallars Sobirà i al Pallars Jussà van registrar un dels menors percentatges en aquest sentit (amb un 12,3 i un 12,4%, respectivament).