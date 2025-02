Aniversari de gran volada

Lleida va celebrar ahir amb magnificència els 30 anys de la inauguració oficial de l’Auditori Enric Granados (que es compliran el proper dia 14), una efemèride que ni tan sols la convidada sorpresa –la pluja– no va aconseguir aigualir. Entre dos i tres centenars de persones –les més previngudes amb paraigua en mà– van gaudir a la plaça de l’Auditori amb les ballarines Saioa Fernández i Sheila Ferrer, de la companyia Delrevés, penjades literalment com escaladores de la façana –convertida en un singular escenari vertical– per moure’s al ritme de la música de Txaikovski amb fragments de ballets tan populars com El llac dels cignes o El trencanous. Després de la dansa vertical, la festa d’aniversari va seguir a la sala simfònica de l’Auditori amb un concert de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida per a l’ocasió pel director, clarinetista i compositor alemany Jörg Widmann i amb un repertori que va culminar amb la Simfonia núm. 5 La Reforma, de Mendelssohn.

La vetllada musical, presidida per l’alcalde, Fèlix Larrosa, va comptar amb el director general de Promoció Cultural de la Generalitat, Xavier Fina; el subdelegat del Govern, José Crespín; i el vicepresident 1r de la Diputació, Agustín Jiménez, entre altres autoritats.

Les temporades regulars i audicions escolars han sumat més de 635.000 persones en 30 anys

Larrosa va assegurar que l’Auditori “ha contribuït a consolidar la capitalitat cultural de Lleida” i va destacar un equipament que acull també el Conservatori, edifici que “és un gran motor de talent perquè aquí es combinen, de manera brillant, la docència i la difusió de les arts musicals”. Va recordar estrelles que han passat per l’escenari, des de Caballé i Carreras fins a Moustaki, Llach, Chick Corea o Paquito D’Rivera, i va destacar les més de 635.000 persones que han gaudit de les temporades regulars i audicions escolars durant 30 anys.

Una exposició sobre Ricard Viñes ‘obre’ l’any dedicat al pianista

Les autoritats van visitar al vestíbul de l’Auditori una petita exposició sobre Ricard Viñes, estrenant així l’any del 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà. L’alcalde va recordar que la Paeria batejarà el Conservatori amb el nom de Ricard Viñes i va agrair a l’exalcalde Antoni Siurana i als equips professionals que han fet possible l’èxit de l’Auditori. Precisament, Siurana era de les persones que van viure la gala de forma més emotiva. Ell va inaugurar l’edifici el 1995, en un acte presidit per la reina Sofia. “Ens va costar molts anys. És una gran satisfacció veure els músics que s’han format aquí i un orgull per a nosaltres les actuacions de les quals hem pogut gaudir”, va assegurar.