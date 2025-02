Aran vol revisar traspassos de turisme i promoció

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La síndica d’Aran, Maria Vergés, va rebre ahir, a la seu del Conselh Generau d’Aran, el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i li va traslladar la necessitat de revisió dels traspassos en matèria econòmica que hagin quedat obsolets i que no han estat actualitzats en les últimes dècades. Concretament, li va plantejar la necessitat de l’actualització de la competència en matèria de turisme, que no s’ha posat al dia des de l’any 1997, així com el desenvolupament d’altres traspassos en matèria de promoció econòmica, que tenen com a objectiu promoure la innovació com a base de la diversificació econòmica de la Val d’Aran.

La síndica d’Aran va destacar l’oportunitat de posar al dia les esmentades qüestions relacionades amb l’impuls de la innovació i de la diversificació de l’oferta econòmica al nostre territori “com un recurs clavi per, no únicament assegurar un ecosistema d’emprenedoria que permeti aquesta diversificació, sinó retenir el talent que marxa d’Aran i ja no torna, descapitalitzant així el territori de persones formades i amb un gran potencial”.

El conselhèr de Turisme i Promoció Econòmica, Josep Canut, va afirmar que “revisar i actualitzar aquest traspàs és essencial per adaptar-lo a les necessitats i reptes actuals en el domini de la promoció econòmica, que és del tot insuficient o en la dotació dels serveis tècnics necessaris”.

Per la seua part, el titular d’Empresa i Treball va subratllar que “treballem per fer d’Aran un projecte atractiu per a tothom. Hem de diversificar i desestacionalitzar l’economia per dependre menys del turisme d’hivern. Per això, aprofitarem l’impuls de ser la Regió Mundial de la Gastronomia per promoure i projectar la cuina aranesa global”.

Més enllà de l’àmbit turístic, en la reunió també es van abordar les diferents accions que s’estan portant a terme per fomentar la millora de l’ocupabilitat al territori. Posteriorment, van visitar el Coworking-Hub Innovació (HèPic).