“És un moment dur”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

“Teniu el dret a escoltar la paraula del bisbe com a màxim responsable de la parròquia davant d’un moment dur.” Així va iniciar ahir el seu discurs el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, davant del més de mig centenar de feligresos que a les 20.00 hores van acudir a la missa a l’església de l’Assumpció de Maria de les Borges Blanques. El bisbe va oficiar l’eucaristia en lloc de Josep Solé i Sans, rector de la capital de les Garrigues i Juneda, Torregrossa, Puiggròs i la Floresta, amb el qual han decidit de mutu acord que deixi de prestar els serveis diocesans mentre duri la investigació que va portar al seu arrest dimarts per un suposat delicte d’agressió sexual arran de la denúncia d’un jove de 24 anys. L’investigat va assistir a la missa i va estar acompanyat pels seus pròxims.

L’exposició de Salvador Giménez va tenir lloc just abans que comencés l’eucaristia i es va allargar uns quinze minuts. El bisbe va explicar que “entenc la sorpresa, el malestar, el disgust i la ràbia que us ha pogut causar aquesta polèmica però hem de confiar en dos estaments, el de l’Església i el civil. Confiem en la justícia”.

També va recordar que la denúncia –“de només dos pàgines”– ha estat interposada per un adult malgrat que va admetre que ha suposat “un escàndol”. També va justificar la decisió de no prendre mesures disciplinàries contra el sacerdot perquè, si les hagués pres, podria donar-se per fet que és culpable i que, en cas contrari, “pot fer l’efecte que no volem saber res de l’afer judicial”.

Sobre l’investigat, va afirmar que “ara tindrà un temps de reflexió. Està dolgut. Diu que no ha fet res”. Per a això, va demanar als feligresos “molta comprensió i respecte perquè nosaltres no volem fer el mal a ningú. Per això, és cal que hi hagi serenitat i confiar en la justícia de Nostre Senyor”. Així mateix, va dir que “procuraré venir més aquí que a altres pobles i estareu ben atesos”. Va deixar que els feligresos li preguntessin i una dona va dir que no s’ha respectat la presumpció d’innocència. Giménez va respondre: “Nosaltres no podem fer res al respecte. No diré ni als periodistes ni a la jutge el que han de fer.”

Josep Solé es troba en llibertat amb càrrecs. La jutge li ha imposat una ordre d’allunyament de 200 metres i li ha prohibit comunicar-se amb el denunciant mentre s’investiga el cas.