Pica d'Estats sobre Vallverdú

Un documental sobre Josep Vallverdú dirigit per Carles Gené i Eugeni Casanova, produït per Mainera i estrenat a Lleida Televisió, va guanyar ahir un dels premis Pica d’Estats en la 35a edició d’aquests guardons, que entrega el Patronat de Turisme de la diputació de Lleida i que reconeixen el treball dels professionals de mitjans de comunicació, fotografia i internet que donen rellevància al patrimoni turístic de la demarcació.

Josep Vallverdú, un horitzó de 100 anys, dirigit per Gené i Casanova i estrenat a la cadena televisiva del grup SEGRE l’octubre del 2023, va guanyar el guardó a millor treball publicat en mitjans de comunicació local (dotat amb 6.000 euros). El treball és una autobiografia parlada de Josep Vallverdú que repassa la seua vida i la seua obra a través del seu testimoni, el de persones com Jordi Pàmias o Rosa Mesalles, entre d’altres, i diverses anècdotes de l’autor de La Catalunya aragonesa, Viatge entorn de Lleida, Els rius de Lleida, Mosaic de tardor o El captaire, entre moltes altres obres. El documental es desplaça a escenaris que han marcat emotivament la vida de l’escriptor com la capital del Segrià, Balaguer, Puiggròs, les Borges Blanques o l’Espluga de Francolí, entre altres, amb l’objectiu de mostrar d’una forma especial els paisatges literaris de Vallverdú, amb imatges molt treballades i l’ús d’un dron. Aquesta obra audiovisual mostra tot el potencial paisatgístic de terres moltes vegades oblidades i poc turístiques del Segrià, les Garrigues, la Segarra, la Noguera o l’Urgell durant les diferents estacions de l’any.

Lleida Televisió va estrenar aquest documental dirigit per Gené i Casanova el 28 d’octubre de l’any 2023

La poesia protagonitza diversos fragments del reportatge, ja que Vallverdú recita algunes de les seues obres i reflexiona sobre moltes de les coses que li queden per explicar mentre l’acompanyen les imatges que es van intercalant.

‘Julionejant per Lleida’, de Mercè March, millor treball de ràdio

El millor treball de ràdio va ser per a la sèrie de quatre reportatges Julionejant per Lleida, sobre festes emblemàtiques com la Diada dels Raiers o el Dansàneu, elaborats per Mercè March i emesos a Ràdio Lleida-SER Catalunya. El premi a millor article periodístic va ser per a Solsonès, la comarca de les mil masies, d’Elena del Amo, publicat a Viajar, i el premi a millor reportatge periodístic el va rebre Hostal de Pinós. 500 anys donant menjar, d’Oriol Clavera i Narcís Clotet, a Descobrir Catalunya. El premi a millor treball audiovisual el va guanyar el reportatge televisiu La cassola de tros de Linyola, emès a La 2, i el guardó a millor reportatge fotogràfic se’l va emportar La Panadella, la frontera del paisatge, de Santi Iglesias, publicat a la revista Horitzons. Finalment, el millor treball de premsa internacional el va rebre Le Segrià. Terres de Ponent, publicat per Marie Costa a la revista Cap Catalogne, i el millor treball transmèdia va ser per a Recollida de l’oliva, de Maria Jesús Tome. El jurat va destacar ahir la qualitat dels treballs d’aquesta edició. El seu president, el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, va mostrar la seua satisfacció amb l’“altíssima qualitat”. Van completar el jurat Josep Cuní, Pepa Fernández, Lluís Foix, Mariano Palacín, Mònica Terribas, Laura Alcalde, Francesc Guillaumet, Francesc Canosa, Josep Cabasés i la directora de SEGRE, Anna Sàez.