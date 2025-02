Una dana de solidaritat teatral

El teatre de L’Escorxador de Lleida va acollir ahir el festival Do/aNA CULTURA, una iniciativa solidària impulsada per l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya (TTP) i la Paeria per ajudar les companyies d’arts escèniques per a públic infantil i juvenil afectades per la dana que va assolar València el mes d’octubre passat. Un certamen que va durar tot el dia en el qual van participar una dotzena d’agrupacions de teatre de Lleida i va comptar amb la presència de L’Horta de Teatre, companyia valenciana que va patir danys per la dana i que va ser contractada per la Paeria per al festival, que també va cedir l’Escorxador. La gerent de la TTP, Abigail Ballester, va recordar que les companyies de teatre valencianes van patir pèrdues de materials i equipaments valorades en sis milions d’euros i moltes encara segueixen sense activitat. “Les primeres setmanes de la tragèdia hi va haver una allau d’ajuda de productes essencials i com que no volíem que aquesta solidaritat caigués en l’oblit vam decidir fer aquest festival temps després de la tragèdia. Totes les companyies, tret de la contractada per la Paeria, actuaven gratis i el que recaptin s’enviarà íntegrament a les companyies de teatre”. Sobre la companyia L’Horta de Teatre, Ballester va recordar que “tenien una sala per a actuacions que va ser destrossada per la riuada i algunes de les companyies lleidatanes que avui són aquí havien actuat en aquell espai, per tant és una manera de tornar tota l’ajuda que ens van donar llavors”. L’edil de Cultura, Pilar Bosch, va lloar la notable presència de públic amb 400 persones a la sessió de migdia i va destacar “la fortalesa i unitat” del món de la cultura davant de desgràcies com la dana. Perquè, com van dir els valencians en el seu moment, sols el poble salva al poble, i ahir es va veure que només la cultura salva la cultura.

“Hi ha vegades que la solidaritat passa de llarg de la cultura”

Pau Blanco és actor i forma part de la companyia L’Horta de Teatre, una agrupació valenciana que va patir importants danys per la dana i que ahir va ser una de les protagonistes del festival a l’Escorxador. Recorda que els primers dies després de la tragèdia “hi va haver una onada de solidaritat que es va anar diluint, però en molts casos ha passat de llarg del món de la cultura i el teatre, per la qual cosa el mateix sector ha hagut de fer pinya per seguir endavant”. És per això que va agrair “el gran suport” que han rebut des de Lleida tant organitzant aquest festival com contractant-los. “La millor manera d’ajudar-nos és que ens contractin”, va assenyalar Blanco, que va recordar que algunes companyies “han perdut el 100% de les seues instal·lacions i equips, a més de danys personals”. En el seu cas, la sala de teatre va quedar arrasada però preveuen reobrir-la d’aquí a unes setmanes. “A part d’això, la majoria de decorats i escenografies van quedar inutilitzades i, de fet, la de l’espectacle d’avui [per ahir] a Lleida es va salvar perquè era a Bilbao per un bolo”.