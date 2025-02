Així és la misteriosa freqüència de l’amor, que harmonitza cos i ment

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una antiga freqüència musical està guanyant atenció al món pels seus suposats poders guaridors i transformadors sobre el benestar humà. Es tracta dels 528 Hz, coneguda com la "freqüència de l’amor" i considerada un harmònic de la naturalesa.

Segons experts, escoltar música afinada a aquesta freqüència ens connecta amb les vibracions naturals, ajudant a equilibrar el nostre ésser i viure en un estat més harmoniós. Investigacions recents han confirmat que l’exposició als 528 Hz, fins i tot per només 5 minuts, té un efecte reductor de l’estrès especialment rellevant en el sistema nerviós i endocrí.

Una tradició musical curativa

L’ús terapèutic de freqüències específiques no és nou. Des de fa segles, els cants gregorians feien servir tons anomenats "solfeggio" estipulats pel monjo Guido de Arezzo per generar efectes emocionals en els oients, molt abans que Hertz donés nom a la seua unitat de mesura per a freqüències.

Recentment, investigadors japonesos es van enfocar en estudiar científicament els suposats beneficis de la música a 528 Hz. Partint d’estudis previs que suggerien que els sons d’alta freqüència estimulen la síntesi de dopamina i l’activitat del sistema nerviós parasimpàtic, van dissenyar un experiment per mesurar els efectes d’aquesta particular freqüència.

La ciència recolza el poder dels 528 Hz

En l’estudi, nou persones van escoltar alternativament música a 528 Hz i a 440 Hz, la freqüència estàndard internacional. Els resultats van ser contundents: la música a 528 Hz va provocar una disminució significativa del cortisol, l’hormona de l’estrès, mentre que no es van observar canvis amb la música a 440 Hz.

A més, els participants van reportar una reducció en la tensió, ansietat i alteració de l’estat d’ànim després d’escoltar els 528 Hz, efectes que no es van presentar amb la freqüència estàndard de 440 Hz. Si bé s’havien atribuït diversos efectes a les freqüències de solfeggio, aquest estudi proporciona una base científica sòlida per donar-los suport.

Més enllà dels 528 Hz: la Freqüència de Déu

Una altra freqüència de solfeggio que ha guanyat atenció és els 963 Hz, també anomenada la "Freqüència de Déu" o la "Freqüència de la Unitat". Es creu que aquesta vibració facilita estats de consciència elevada i una connexió espiritual més gran.

Els qui incorporen els 963 Hz en pràctiques com la meditació o el treball creatiu reporten una millora en l’agudesa mental i la capacitat de concentració. Això podria deure’s que les vibracions sintonitzen amb les ones cerebrals o simplement a l’efecte de la música ambiental per si mateix.

El poder vibracional de la música

En general, les freqüències baixes aporten calma i relaxació muscular; les mitjanes afavoreixen la concentració i memòria; mentre que les altes tenen un efecte energètic i de benestar emocional-espiritual.

La musicoteràpia aprofita aquest coneixement per promoure el benestar. A més, freqüències com 432 Hz es consideren més harmonioses i beneficioses que l’estàndard de 440 Hz, en estimular l’hemisferi dret del cervell associat a la creativitat i les emocions.

En definitiva, la ciència està validant el que antigues tradicions van intuir: que la música i les seues freqüències tenen un profund impacte en la nostra psique i salut. Potser és hora d’afinar les nostres vides a aquestes vibracions curatives.