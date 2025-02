Estafes telefòniques en augment: com protegir-se dels fraus més comuns

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estafes telefòniques estan experimentant un preocupant auge a Espanya, posant en risc la privacitat i els estalvis de milers de ciutadans. Segons dades del Ministeri de l’Interior, l’últim any es van registrar més de 50.000 denúncies relacionades amb aquest tipus de fraus, la qual cosa representa un increment del 25% respecte al període anterior.

Els experts en seguretat alerten sobre l’aparició de noves tècniques utilitzades pels delinqüents per enganyar les seues víctimes. Una de les modalitats més comunes és la trucada amb prefixos internacionals, on l’estafador busca generar curiositat en el receptor perquè torni la trucada. Però al fer-ho, la persona és redirigida a números de tarifació especial que ràpidament consumeixen el saldo o generen càrrecs exorbitants a la factura.

Una altra estratègia feta servir és la trucada silenciosa o "muda", en la qual ningú no respon de l’altre costat de la línia. L’objectiu és aconseguir que l’usuari reveli informació sensible, com contrasenyes o dades bancàries, que després són utilitzades per cometre robatoris o subscriure la víctima a serveis d’alt cost sense el seu consentiment.

El perill del " spoofing " telefònic

Una tècnica encara més sofisticada és el "spoofing", que permet als estafadors clonar nombres oficials d’entitats com bancs, companyies telefòniques o fins i tot casernes de policia. Quan l’usuari rep una trucada aparentment legítima d’aquestes institucions, abaixa la guàrdia i és més propens a compartir informació confidencial.

Davant d’aquesta situació, els especialistes recomanen extremar les precaucions i seguir algunes pautes bàsiques. En primer lloc, evitar atendre trucades de números desconeguts o amb prefixos estrangers. Si es rep una comunicació sospitosa, el millor és penjar immediatament i no tornar la trucada de cap manera.

Recomanacions per prevenir les estafes telefòniques

Així mateix, és fonamental no brindar dades personals o financers per telèfon, especialment si la trucada no va ser iniciada per l'usuari. En cas de rebre una suposada comunicació d’un banc o entitat oficial, l’indicat és penjar i contactar directament amb la institució a través dels canals oficials per verificar l’autenticitat del requeriment.

Una altra mesura de seguretat és utilitzar aplicacions bloquejadores de trucades no desitjades, disponibles tant per a Android com per a iOS. Aquestes eines permeten filtrar números sospitosos i evitar ser importunat pels estafadors.

Les estafes telefòniques no són un fenomen nou, però han evolucionat de la mà de les noves tecnologies. Segons un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el 2020 es van registrar a Espanya més de 30.000 reclamacions relacionades amb fraus en la contractació de serveis de telecomunicacions, molts d’ells originats a través d’enganyoses trucades.