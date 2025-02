El tabaquisme passiu durant la infantesa altera l’ADN dels nens

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), de la Fundació La Caixa, ha revelat que els nens exposats al fum del tabac a casa seua tenen una propensió més important a presentar alteracions específiques en el seu epigenoma. Aquestes modificacions poden influir en la forma en què s’expressen els gens, la qual cosa podria tenir implicacions en el desenvolupament de malalties futures.

La investigació, publicada a la revista científica 'Environment International', ha analitzat dades de 2.695 nens d’entre 7 i 10 anys procedents de vuit països europeus. Els científics han estudiat el nivell de metilació en regions concretes de l’ADN al llarg del genoma i l’han relacionat amb la quantitat de persones fumadores en l’entorn domèstic dels menors.

Els resultats han identificat canvis en la metilació de l’ADN en 11 regions associades a l’exposició al tabaquisme passiu, la majoria de les quals ja havien estat vinculades prèviament amb l’exposició directa al tabac en fumadors actius o durant la gestació. A més, sis d’aquestes regions s’han relacionat amb malalties com l’asma o el càncer, per a les quals el tabac és un factor de risc conegut.

El tabaquisme passiu: un risc per a la salut infantil

L’exposició al fum del tabac ambiental no només incrementa el risc de patir malalties respiratòries i cardiovasculars, sinó que també pot tenir un impacte negatiu en el desenvolupament neurològic i la funció immunitària dels nens. Mariona Bustamante, investigadora de ISGlobal i autora sènior de l’estudi, assenyala que les troballes suggereixen que el tabaquisme passiu durant la infància provoca alteracions epigenètiques similars a les observades en l’exposició prenatal al tabac o en el consum actiu.

Aquests resultats emfatitzen la urgència d’implementar mesures integrals per reduir l’exposició dels nens al fum del tabac, tant a casa com en altres espais tancats. Marta Cosin-Tomàs, també investigadora de ISGlobal i primera autora de l’estudi, recalca que no es tracta de culpabilitzar les famílies, ja que l’exposició al tabac és un problema de salut pública que està lligat a desigualtats socials.

La necessitat de polítiques públiques efectives

Factors socioeconòmics i ambientals, juntament amb la persistent influència d’interessos comercials, dificulten la reducció de l’exposició al fum del tabac a determinades cases. Per això, és fonamental que les administracions públiques impulsin polítiques efectives per protegir la salut dels menors i promoure entorns lliures de fum.