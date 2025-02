Denúncia al quedar-se 'tirada' en un apartament no accessible

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Marta Morera Torres, una veïna de Tàrrega de 32 anys que va en cadira de rodes des que en tenia quinze al quedar tetraplègica per una operació, ha denunciat que Booking els va deixar “tirats en plena nit a París” després d’haver reservat un apartament que indicava que era accessible quan en realitat no ho era. Morera va relatar dilluns, a les xarxes socials, la mala experiència que va patir amb la seua família en un viatge a París el passat mes de setembre, que ha reclamat directament a l’empresa, a l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) i a l’Agència Catalana de Consum, sense rebre cap resposta.

La família de Marta Morera havia reservat un apartament a través de Booking al web del qual indicava que aquest era accessible, però la seua sorpresa a l’arribar va ser que no ho era. “Després d’unes 8 hores de viatge, ens trobem un esglaó d’entre 15 i 20 centímetres a l’entrada i tres esglaons més per accedir a l’ascensor, de manera que no podia entrar. Vam trucar a l’allotjament i ens van dir que no era accessible, malgrat que al web indicava que sí. Ens van dir que truquéssim a Booking, però tan sols ens van proposar la cancel·lació, sense una altra solució, de manera que ens vam trobar al carrer amb tot l’equipatge a les 21.00 hores”, va explicar. “Érem en una ciutat que no coneixíem i tampoc dominàvem l’idioma”, va afegir. No van aconseguir trobar un hotel temporal fins una hora i mitja després.

Segons aquesta veïna de Tàrrega, “sis dies després, l’allotjament ens va oferir un altre apartament, en aquest cas sí accessible, però vam haver de pagar tant l’hotel com l’apartament ja reservat, i el reemborsament que ens han ofert és insuficient per cobrir totes les despeses”.

Així mateix, val a recordar que Marta Morera va impulsar el 2023 una campanya de recollida de firmes a la plataforma change.org, que ja compta amb 73.530 suports, per demanar que les companyies aèries adaptin les seues instal·lacions perquè persones en la seua situació puguin viatjar amb avió de forma autònoma. Morera va iniciar la recollida de firmes després de viatjar a Nova York amb la seua família en un avió que no estava adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.