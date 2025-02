Aquests són els peixos que contenen més mercuri i que s’aconsella no consumir amb assiduïtat

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El peix és un dels aliments més recomanats pels experts en nutrició, aconsellant el seu consum unes quatre vegades per setmana, fins i tot més que la carn. Tant els peixos blaus com els blancs són beneficiosos per incloure en una dieta equilibrada. No obstant, hi ha un factor important a tenir en compte: el contingut de mercuri.

Aquest metall pesant pot ser present als oceans a causa d’elements tòxics, tant inorgànics com orgànics, i pot ser absorbit pels peixos. Els espècimens de més mida tendeixen a concentrar nivells més alts de mercuri, ja que dominen la cadena alimentària.

Peixos amb major i menor concentració de mercuri

Segons l’Autoritat Europea de Salut Alimentària (EFSA), el límit recomanat de consum de mercuri no ha de superar el mig microgram per cada gram de peix. Els nivells més elevats es troben en la tonyina roja, el peix espasa, el lluç de riu, els taurons, la tintorera i el marraix. Quant als peixos amb un contingut mitjà de mercuri, destaquen el llobarro i el bonítol del nord.

Per minimitzar la ingesta d’aquest metall, s’aconsella optar per peixos que es trobin en els nivells inferiors de la cadena alimentària, com els musclos o els peixos petits. Entre els peixos blaus amb menor concentració de mercuri, sobresurten el verat i la sardina.

Estudi de l’ OCU sobre el contingut de mercuri en peixos

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va dur a terme un estudi en el qual va identificar una sèrie de peixos i mariscos amb baix contingut en mercuri. Entre ells es troben la cloïssa, el musclo, el salmó, el llenguado, els llagostins, el pop, el bacallà, els calamars, els seitons, la truita, les sardines i les nècores.

Investigació de l’ IDAEA-CSIC sobre espècies marines i mercuri

D’altra banda, l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) va realitzar una investigació en la qual va identificar 13 espècies de peixos i mariscos que no superaven la quantitat màxima recomanada de mercuri, mantenint-se per sota del mig microgram per cada gram. Aquestes espècies són: anxova, sardina, dofí comú, navalla nacrada, corbina bruna, picarel, maire, calamar, moll, daurada, besuc taca negra i pentinadora pintada.

En contrast, l’estudi també va revelar les espècies que superaven àmpliament la quantitat recomanada de mercuri, sent aquestes: besuc comú, mer fosc, brótola de fang, anguila europea, rap, escamarlà, barracuda europea, déntol comú, ratlla espinosa i marraix sardiner.

Recomanacions per al consum de peix

Davant d’aquestes troballes, els experts aconsellen als consumidors a Espanya optar per espècies de peix i marisc que es trobin en els nivells inferiors de la cadena alimentària, ja que tendeixen a acumular menys mercuri en els seus teixits. A més, es recomana variar les espècies consumides per evitar una exposició excessiva a aquest metall pesant.

És important destacar que el peix continua sent un aliment altament nutritiu i beneficiós per a la salut, sempre que es consumeixi amb moderació i es triïn les espècies adequades. Els nutricionistes suggereixen incloure peix en la dieta unes quatre vegades per setmana, combinant tant peixos blaus com blancs.