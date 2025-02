El truc infal·lible per desfer-se de la floridura negra a les juntes sense utilitzar productes químics agressius

El truc infal·lible per desfer-se de la floridura negra de les juntes sense utilitzar productes químics agressius.Unsplash

Un problema comú a les cases, especialment en zones amb alta humitat, és l’aparició de floridura negra en les juntes del bany i la cuina. A més d’afectar l’estètica, la seua presència pot suposar un risc per a la salut, ja que s’associa amb problemes respiratoris i al·lèrgies. Tanmateix, existeixen mètodes efectius i accessibles per eliminar-lo sense necessitat de recórrer a productes químics agressius.

Un mètode ecològic i eficaç

Experts en neteja recomanen un truc senzill i respectuós amb el medi ambient per eliminar les taques de floridura sense esforç. Es tracta d’una barreja casolana de bicarbonat de sodi i aigua, una solució efectiva i segura.

El procediment és simple: n’hi ha prou amb dissoldre una cullerada sopera de bicarbonat en un litre d’aigua i aplicar la barreja sobre les juntes afectades, fregant amb un raspall. Per a més precisió, es pot utilitzar un raspall de dents. Després, s’ha d’esbandir amb aigua neta i assecar bé la superfície per evitar l’acumulació d’humitat.

Altres solucions per eliminar la floridura negra

A més del bicarbonat de sodi, existeixen altres alternatives per combatre la floridura negra de manera efectiva:

Lleixiu: Dissoldre 250 ml en una galleda d’aigua i aplicar sobre les taques, deixant actuar uns minuts abans de netejar.

Vinagre de neteja : Una barreja d’aigua i vinagre aplicada directament sobre la floridura ajuda a eliminar-lo sense danyar les superfícies.

Amoníac: Producte més agressiu, només recomanable per a vidres o rajoles, sempre amb ventilació adequada.

Netejador multiusos: Aplicat de la mateixa manera que els anteriors, pot ajudar a eliminar les taques més persistents.

La prevenció, clau per evitar la floridura

Evitar l’aparició de floridura negra és més senzill que eliminar-lo una vegada que s’ha instal·lat. Els especialistes aconsellen ventilar regularment els espais humits, especialment el bany i la cuina, per reduir la condensació. També és fonamental assecar bé les superfícies després del seu ús i garantir una correcta circulació d’aire.

A més, fer neteges periòdiques amb solucions de vinagre o bicarbonat pot prevenir l’acumulació de floridura. Actuar ràpidament davant dels primers senyals és clau per evitar que s’estengui i es converteixi en un problema major.

La floridura negra a les cases espanyoles

Segons un estudi recent, el 45% dels habitatges a Espanya presenta problemes d’humitat i floridura, especialment en regions del nord com el País Basc, Galícia i la cornisa cantàbrica. Aquest fenomen, causat per l’alta humitat ambiental, pot tenir conseqüències tant en l’estructura de la casa com en la salut dels seus habitants.

Per això, mantenir una correcta ventilació i neteja a les zones propenses a la humitat és essencial. Amb aquests mètodes senzills i accessibles, és possible mantenir la casa lliure de floridura negra sense recórrer a productes químics agressius, garantint un entorn més saludable i agradable per a tota la família.