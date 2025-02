Gascón no anirà als Bafta, en què sí que estarà la resta d''Emilia Pérez'

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu Karla Sofía Gascón no assistirà als premis Bafta, previstos per a aquest diumenge a Londres, a diferència de la resta de l’elenc de la seua pel·lícula, Emilia Pérez, que sí que figura a la llista de convidats a la gala. La cinta compta amb un total d’onze nominacions a aquests guardons que entrega l’Acadèmia Britànica de Cine i Televisió, entre les quals la de millor actriu per a Gascón. Per la seua part, les actrius Selena Gómez i Zoe Saldaña també hi estan nominades i fins i tot està previst que presentin un dels guardons de la vetllada.

Gascón va ser apartada de la promoció d’Emilia Pérez arran de la polèmica sorgida en les últimes setmanes entorn d’antics tuits seus de contingut ofensiu. La setmana passada, la intèrpret madrilenya prometia, a través d’una publicació a Instagram, “silenci” per deixar que el film fos apreciat per si mateix de cara a la temporada de premis.

En els últims dies, l’actriu nominada també a l’Oscar de l’Acadèmia de Hollywood ha estat absent de molts dels esdeveniments en els quals en principi se l’esperava. És el cas dels Goya, celebrats dissabte passat a Granada, o del Festival de Cine de Santa Barbara a començaments d’aquest mes.