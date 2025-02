Hi havia una vegada.. fa 4.000 anys

El Grup d’Investigació Prehistòrica (GIP) de la Universitat de Lleida va excavar entre el 1993 i el 2006 el jaciment de Minferri, a Juneda, un assentament excepcional al nord-est de la península Ibèrica per conèixer com era la vida en un llogaret de Ponent fa 4.000 anys, a començaments de l’edat del bronze. Moltes de les restes humanes, animals, vegetals, lítiques i de ceràmica d’aquelles excavacions –i d’una investigació per part del GIP que no ha cessat, amb noves metodologies d’anàlisi– conformen l’exposició Minferri. Les arrels de l’agricultura a Ponent al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) de Juneda, que va inaugurar ahir la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

Acompanyada de l’alcalde, Antoni Villas; del vicerector de Cultura de la UdL, Joan Busqueta; i de la comissària de l’exposició, l’arqueòloga Natàlia Alonso, la consellera va recórrer una mostra que serà una de les dos permanents del CAMP, juntament amb la dedicada als històrics caliquenyos d’aquesta localitat de les Garrigues.

Des de la recreació d’una cabana amb reproduccions d’objectes i eines a partir de models arqueològics fins a vitrines amb enterraments d’un esquelet humà i d’animals com una vaca, a banda d’audiovisuals, l’exposició il·lustra sobre la forma de vida d’aquests lleidatans prehistòrics, que conreaven cereals i cuidaven vaques, ovelles i porcs.

La consellera de Cultura va destacar “el paper fonamental del CAMP en la difusió i avaluació del nostre patrimoni”.

El coordinador del centre, Jordi Quer, va afirmar que “volem ser un referent expositiu a Ponent”, mentre que l’alcalde va felicitar l’activitat cultural de Juneda. L’exposició brinda també un record a un dels arqueòlegs que més van investigar a Minferri, Joan B. López, que va morir fa cinc anys.