El poble de Lleida amb un Jurassic Park al cor del Pirineu

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Al cor del Pirineu català, un petit municipi anomenat Coll de Nargó acull un tresor paleontològic únic a Espanya. El Museu Dinosfera, ubicat en aquest enclavament de la província de Lleida, s’ha convertit en una destinació imprescindible per als amants de la paleontologia i aquells curiosos per descobrir com es reproduïen els gegants que van habitar la Terra fa més de 66 milions d’anys.

L’exposició de Dinosfera s’organitza en nou àmbits temàtics, on els visitants poden explorar la història dels dinosaures a través de fòssils reals, rèpliques, reconstruccions, jocs interactius i recursos audiovisuals. Els dos primers àmbits recreen els paisatges del Pirineu durant l’era dels dinosaures i destaquen els principals jaciments de la regió.

El niu de dinosaure més gran d’Europa

Una de les joies de la corona del museu és el niu de dinosaure més gran d’Europa, trobat als voltants de Coll de Nargó. Aquesta troballa extraordinària es presenta en el cinquè àmbit de l’exposició, on s’explica el procés d’excavació, restauració i estudi d’aquesta posta. Els visitants fins i tot poden participar en un joc interactiu que els permet reproduir el procés d’excavació i preparació d’aquest fòssil únic.

La reproducció d’un Titanosaure de 7 metres.ICP

Un viatge interactiu al passat

Al llarg dels nou àmbits, els visitants poden submergir-se en la fascinant història dels dinosaures. Des de l’evolució de l’ou amniota, una adaptació clau per a la reproducció en el medi terrestre, fins la varietat i quantitat de restes d’ous de dinosaure trobats a tot el món, amb especial èmfasi en les troballes del Pirineu català.

El museu també mostra les línies d’investigació actuals i futures, convertint-se en un espai viu que s’actualitza a mesura que es realitzen nous descobriments. A més, l’àmbit 8 aborda l’extinció dels dinosaures fa uns 66 milions d’anys i el posterior domini dels mamífers al món dels vertebrats.

Un entorn natural i patrimonial excepcional

Més enllà del museu, el municipi de Coll de Nargó ofereix una riquesa patrimonial i natural excepcional. Compta amb nombrosos monuments romànics, com l’església de Sant Climent, declarada d’interès històric i artístic, i forma part de la Via Románica, una ruta transfronterera que transcorre entre Perpignan i Bassella.

A pocs quilòmetres del poble, les Basses del Codó, conegudes localment com les Basses de Nargó, conviden a un refrescant bany a les seues gèlides aigües, envoltades d’un frondós bosc.

Informació addicional

Direcció: Carrer de la Unió, 10, 25793 Coll de Nargó, Lleida

Telèfon: +34 973 38 30 48

Horari: Consultar al web oficial (https://dinosfera.com/)