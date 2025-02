Preocupant troballa científica: el virus de la grip aviària altament patògena s’expandeix per l’Antàrtida

Imatge del veler Australis a l’Antàrtida. Fotografia facilitada per Antonio Alcamí (CBMSO), via EFE.EFE

Una expedició científica liderada per Antonio Alcamí, professor d’investigació del CSIC, ha confirmat que el virus de la grip aviària altament patògena (HPAI H5N1) s’ha estès per l’Antàrtida, infectant totes les espècies estudiades a sis illes del mar de Weddell. La troballa, realitzada un any després de la primera detecció del virus a la regió, genera preocupació pel risc de transmissió a humans.

L’equip d’investigadors va trobar el virus en 42 animals: 28 cadàvers de foques, skuas, gavines, coloms antàrtics i pingüins, així com en 14 individus vius de skuas i pingüins. Segons Alcamí, "la càrrega viral en els animals morts va ser molt alta, la qual cosa indica un risc d’exposició al virus en la proximitat dels cadàvers". A més, es va identificar el virus en colònies de pingüins aparentment sans, la qual cosa suggereix una possible extensió de la infecció sense causar una mortalitat elevada.

L’expedició CSIC-UNESPA, que compta amb el suport del Comité Polar Espanyol, continuarà analitzant noves àrees durant sis setmanes per estudiar la dispersió del virus i elaborar un estudi complet sobre la seua distribució. L’equip, format per vuit científics de diferents disciplines, realitza els treballs a bord del veler Australis.

Risc per als visitants de l’Antàrtida

El descobriment del virus en llocs freqüentment visitats per vaixells turístics i científics ha portat els investigadors a destacar la importància d’adoptar mesures per evitar la transmissió per mitjans humans i el contagi a les persones. La presència del virus en colònies de pingüins aparentment sanes també planteja incògnites sobre la seua resistència o possible immunitat adquirida.

Evolució i expansió del virus H5N1

La soca H5N1 d’alta patogenicitat del virus de la grip aviària, que inicialment va evolucionar en ocells de corral, s’ha propagat entre la fauna salvatge des del 2020, causant importants mortalitats en aus i mamífers a tot el món. La seua arribada a l’Antàrtida va ser confirmada per primera vegada el febrer de 2022 pels investigadors del CSIC Ángela Vázquez i Antonio Alcamí.

La investigació espanyola lidera en l’àmbit internacional els estudis de detecció de la grip aviària a l’Antàrtida, i aquest projecte permetrà determinar l’expansió i impacte del virus a la regió. Els resultats obtinguts serviran perquè els programes polars nacionals estiguin preparats i puguin adoptar mesures preventives davant de l’amenaça de transmissió a humans.