Cervera es manté fidel a la Processó del Puro

L’associació cultural La Xarxa de Cervera, amb 37 anys de trajectòria, va ser aquest any l’encarregada de presidir i pronunciar el manifest de la Processó del Puro. La seua responsable, Noèlia Solé, va agrair el compromís de les entitats i els veïns per la cultura. “Aquest compromís unitari ha de servir per fer front a tota mena de dificultats”, va dir Solé.

La sortida la va donar l’alcalde, Jan Pomés, que va agrair la participació en aquesta històrica tradició. Els Campaners de Cervera van donar la sortida amb els 48 tocs de campanes en record als 48 morts en la batalla que va tenir lloc el 16 de febrer del 1875 en el marc de les guerres carlines. Uns 40 participants van recórrer l’itinerari fins al cementiri. Al tractar-se d’una processó laica, els participants hi acudien fumant. En l’actualitat es dedica als que pateixen les guerres.