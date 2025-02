Espanya endureix la lluita contra el frau telefònic amb noves mesures.

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ordre TDF/149/2025, publicada dissabte 15 de febrer de 2025, introdueix una sèrie de mesures per combatre les estafes de suplantació d’identitat a través de trucades i missatges de text fraudulents a Espanya. Aquesta normativa busca garantir la identificació adequada de la numeració utilitzada per a la prestació de serveis d’atenció al client i la realització de trucades comercials no sol·licitades.

Context i motivació de la nova normativa

Espanya està experimentant un augment exponencial de la cibercriminalitat, especialment respecte a les estafes de suplantació d’identitat. Aquestes estafes solen començar amb una trucada o un missatge de text en el qual l’emissor es fa passar per una organització de confiança, com un banc, una administració pública o una empresa de transport. L’objectiu és enganyar el consumidor perquè proporcioni informació personal i financera confidencial, faciliti les seues claus personals o realitzi accions perjudicials, com accedir a un web fraudulent, trucar a un número telefònic sospitós, realitzar una transferència no autoritzada o contractar un servei innecessari.

Aquestes pràctiques fraudulentes no només causen importants danys financers i econòmics a tots els sectors de la societat, sinó que també erosionen la confiança dels consumidors en les comunicacions electròniques. Com a resultat, moltes persones desconfien de contestar trucades i llegir missatges de text, el que perjudica les empreses i organismes que utilitzen aquests canals de manera legítima per comunicar-se amb els seus clients.

Principals novetats de l’ordre TDF/149/2025

La nova normativa introdueix diverses mesures clau per combatre el frau telefònic:

Prohibició de fer trucades publicitàries des de telèfons mòbils. Restricció de les trucades autoritzades a números que comencin amb els prefixos 800, 900 o un prefix espanyol. Obligació de les companyies telefòniques de bloquejar trucades i missatges de text internacionals que es presentin com a espanyols. La normativa no afecta a les comunicacions realitzades a través de WhatsApp. L’entrada en vigor de les mesures serà escalonada.

Impacte esperat i consideracions addicionals

S’espera que l’ordre TDF/149/2025 contribueixi significativament a reduir les estafes de suplantació d’identitat a Espanya, protegint així els consumidors i enfortint la confiança en les comunicacions electròniques. Tanmateix, és important destacar que la normativa no aborda el frau en aplicacions de missatgeria com WhatsApp, la qual cosa podria requerir mesures addicionals en el futur.

A més, serà crucial que les companyies telefòniques implementin de manera efectiva els sistemes de detecció i bloqueig de trucades i SMS fraudulents provinents de l’estranger. La col·laboració entre el govern, les empreses de telecomunicacions i els consumidors serà essencial per garantir l’èxit d’aquesta iniciativa.