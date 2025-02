Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Estudiants de les universitats catalanes participen aquesta setmana al primer Correllengua Universitari, que impulsa el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) amb la col·laboració d'Òmnium Cultural. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de reivindicar i defensar l'ús de la llengua catalana a les aules en un context en què el català perd pes a graus i, sobretot màsters, a favor del castellà i l'anglès. "Mantenir tothora el català no és una falta de respecte, sinó una invitació respectuosa i generosa a formar part de la nostra societat", exposa el manifest que s'ha llegit a la Universitat de Lleida (UdL), primera parada del Correllengua. Dimarts la iniciativa farà parada a Tarragona, dimecres a Girona i dijous, a Barcelona.

La Universitat de Lleida (UdL) ha donat el tret de sortida al primer Correllengua Universitari. Ho ha fet a les 9 del matí al campus d'Agrònoms on estudiants han encès la Flama del Canigó, acompanyats d'un ball de gralles, i també han llegit el manifest.

"La llengua no és cap barrera, com alguns volen fer creure, sinó una eina d'acostament. Mantenir tothora el català no és una falta de respecte, sinó una invitació respectuosa i generosa a formar part de la nostra societat", afirma el manifest que han llegit dos estudiants de la universitat lleidatana.

El Correllengua neix per fer front als discursos en contra de la normalització lingüística "que s'estan aixecant" i a la "baixada de l'ús del català" a les aules. "Les universitats és un lloc molt important on reivindicar-ho, ja que som motor del coneixement que després arriba a la societat", ha explicat l'estudiant Pere Miquel Marbà, que ha afegit que les universitats han de ser "llocs davanters on promocionar el català".

Aquesta primera edició del Correllengua està dedicada a qui va ser lingüista i professora de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, Carme Junyent, per la seva tasca en la defensa de la llengua.

Activitats a la Universitat de Lleida

L'organització del Correllengua a la UdL compta amb el Consell de l'Estudiantat, l'Institut de Llengües, la colla castellera Los Marracos i els Bastoners del Pla de l'Aigua. Després del Campus d'Agrònoms (ETSEAFIV), els estudiants participants s'han dirigit al campus de Ciències de la Salut, on ha tingut lloc una activitat sobre la rellevància d'utilitzar la llengua materna en l'atenció psicològica i mèdica.

La Flama del Correllengua Universitari ha arribat després a l'edifici del Rectorat, seu de la Facultat de Lletres, on s'ha llegit de nou el manifest. A Cappont hi ha previst un dinar popular amb micro obert per expressar idees, actuacions i reivindicacions en defensa del català; tallers de debat, les actuacions dels discjòqueis DNAMIKK i Kal i Motxo, la Colla Bastonera del Pla de l'Aigua, i dels grups Pasqual i els Desnatats i Punts Suspensius.

Coincidint amb aquest Correllengua, el Consell de l'Estudiantat de la UdL reclama "una revisió integral" del Pla de Llengües que inclogui la participació de tota la comunitat universitària i principalment l'alumnat, així com "la implementació de sistemes de feedback i supervisió que assegurin el compliment dels objectius plantejats".

Del 17 al 20 de febrer

El Correllengua Universitari ha arrencat aquest dilluns a la Universitat de Lleida i dimarts farà parada a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Dimecres serà el torn de la Universitat de Girona i dijous, arribarà a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, i a la Universitat de Barcelona.