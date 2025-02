Solsona es prepara per al Carnavalamb els assajos

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’afició pels gegants a Solsona comença des de petit. Prova d’això són els assajos previs al Carnaval: 80 nens, d’entre 6 i 13 anys, aprenen els balls els diumenges previs a la festa. L’organització n’elegirà 12, que podran ballar el dia del Carnaval infantil, el 3 de març.

L’edició d’aquest any arriba marcada per la celebració del 40 aniversari de la penjada del ruc, un dels moments més simbòlics. L’organització té preparada una “petita sorpresa”, però avisa que serà “modesta” per garantir la seguretat dels assistents.

Així mateix, una altra de les novetats està en la desfilada de les comparses. Aquest any, l’organització ha optat per reduir el número de participants en la tradicional desfilada de comparses per fer-ho més àgil i que tingui més qualitat. “L’any passat va participar molta gent i ens van arribar reaccions que es feia massa llarga”, explica el president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Àlex Vilanova.

Com és habitual, l’acte tindrà lloc el pròxim dissabte 1 de març per la carretera de Torà i la temàtica estarà inspirada en l’actualitat americana, marcada per les últimes eleccions presidencials, i sota el nom Meic Arribada Greit Haguèn amb referència a l’eslògan popularitzat per Donald Trump Make America Great Again (fem els Estats Units grans una altra vegada).

D’altra banda, l’ajuntament de Lleida va obrir ahir les inscripcions per al Carnaval (1 de març) i la cursa de llits (2 de març). La millor carrossa serà premiada amb 700 euros i la millor comparsa, amb 500.