La Seu Vella cap a la Unesco

El Consell General del Consorci del Turó va acordar ahir donar un nou impuls a la candidatura de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial de la Unesco. Així ho va explicar Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida i president del Consorci del Turó, a partir de totes les actuacions que ja s’estan executant per posar a punt el conjunt monumental i d’una estratègia renovada que buscarà la complicitat i la implicació de la ciutadania. La reunió d’ahir es va celebrar dos setmanes després que es rebutgés la petició del Turó de la Seu Vella per incorporar-se a la candidatura d’Andorra a Patrimoni Mundial de la Unesco i que el Consorci del conjunt monumental de la capital del Segrià decidís seguir aquest camí pel seu compte, al tancar-se la via andorrana.

Larrosa va assegurar que el consorci ha encarregat al comitè d’experts que actualitzi el dossier de la candidatura, en col·laboració també amb la Càtedra Turó de la Seu Vella. Aquest dossier servirà de guia per fixar les inversions i actuacions de manteniment que requereix la Seu Vella, els serveis que ha d’oferir i les iniciatives de promoció i sensibilització de la ciutadania. “Ha de ser un quadern de ruta per continuar avançant per posar a punt el conjunt monumental”, va afirmar l’alcalde. Durant aquest 2025, s’invertiran 1,7 milions d’euros per als treballs de restauració del Baluard del Rei, la Llengua de Serp, el Baluard de Louvigny i la redacció del Pla de Muralles (vegeu el desglossament).

A part de les inversions en manteniment i conservació, els membres del Consell també van acordar reforçar el Dia de la Seu Vella i posar en marxa una campanya de sensibilització per promoure la complicitat amb la població i l’afecte cap al principal monument de la ciutat, així com actuacions en matèria de mobilitat i en la dotació dels serveis de restauració. L’alcalde de Lleida va afirmar que “és un repte extraordinari, però molt il·lusionant. Aquesta és la il·lusió que volem transmetre als lleidatans i lleidatanes”, i va puntualitzar que l’actualització del dossier estarà a punt cap a finals d’any. En aquest document també es tindran en compte altres millores que s’han anat impulsant a la Seu Vella, com els treballs de naturalització, els nous senders i la possibilitat d’oferir un nou accés des de la zona de l’Auditori. A més, posaran en relleu l’aposta de la Paeria per a la rehabilitació de tot l’entorn del conjunt monumental amb el Pla Integral del Centre Històric. L’equip d’experts, al qual s’afegirà Joan Ramon González de l’Associació Amics de la Seu Vella, treballarà en la incorporació de tots aquests elements al document abans que es porti a terme la seua avaluació per part de la comissió corresponent del ministeri de Cultura.

La reunió va donar pas a la consolidació de les restes del Baluard del Rei, una muralla del segle XVII, tant en el tram on fa temps es va produir un despreniment com en els contigus. L’actuació, que s’ha vist retardada per l’aparició de restes arqueològiques, consisteix en la reconstrucció del tram destruït a partir d’una reinterpretació del sistema constructiu original, així ho va explicar l’arquitecte municipal Jaume Terés, el responsable de la restauració d’aquest Baluard. D’aquesta manera, substituiran el farcit original d’argiles i llims per un fet a base de tàpia de formigó ciclopi per garantir l’estabilitat del terreny sense alterar la configuració original. Aquesta intervenció tindrà una durada d’uns deu mesos.

Així mateix, s’està treballant en la Llengua de Serp del segle XVIII, concretament del 1737, afectat pel despreniment que va patir el 4 de gener passat. El projecte consisteix en la retirada controlada dels elements que formen part del perímetre de la zona que es va esfondrar abans que caigui del tot. També està a punt el projecte per acabar d’intervenir a Baluard de Louvigny i està en marxa la redacció del Pla de Muralles, un document que van començar a escriure l’estiu passat i que es preveu que estigui a punt el mes de juny de l’any que ve. Enguany es posen en marxa les inversions per al Turó per un import d’1,7 milions d’euros. A més, està prevista una inversió de 200.000 euros en un pla de l’enllumenat del conjunt monumental, la renovació de les cobertes del claustre i de la Porta de Lleó i el retorn de les campanes al campanar de la Seu Vella.

L’objectiu d’aquestes inversions i restauracions i del treball per part de la Paeria per reforçar la complicitat de la ciutadania és posar a punt la Seu Vella per a la seua candidatura a Patrimoni Mundial.