El truc perquè els radiadors escalfin més ràpid la casa

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada del fred, és fonamental assegurar-se que la calefacció funcioni correctament. Si notes que la teua casa no s’escalfa prou, pot ser que necessitis netejar els teus radiadors. Aquests sovint acumulen pols i brutícia quan s’escalfen, la qual cosa dificulta la transferència eficient de la calor a l’habitació.

Afortunadament, els experts de Trads Cast Iron Radiators han compartit un truc simple i efectiu per netejar els radiadors utilitzant un article que probablement ja tinguis al teu dormitori: un assecador de cabells. "Pots utilitzar un assecador per eliminar la pols de l’interior i la part posterior del radiador", expliquen. "Això t’ajudarà com a part d’un mètode de neteja més ampli."

Passos per netejar el radiador amb un assecador

Per començar, assegura’t d’apagar la calefacció, ja que un radiador calent pot ser perillós de tocar. Després, segueix aquests passos:

Neteja la superfície del radiador amb una esponja humida. Aspira sota del radiador per eliminar la pols exterior. Col·loca una tovallola vella sota del radiador. Utilitza un plomall per netejar la part posterior i entre les columnes del radiador. Amb l’assecador en manera freda, bufa la pols restant cap enfora . Aspira la pols que hagi caigut a terra. Acaba de netejar el radiador amb un drap humit i sabó.

És important no utilitzar la manera calenta de l’assecador, ja que això pot fer que la pols es dispersi per l’habitació i es torni a assentar al radiador més tard.

Beneficis de mantenir els radiadors nets

Netejar regularment els teus radiadors no només millora la qualitat de l’aire a casa al reduir la pols, sinó que també pot ajudar a estalviar a les factures d’energia. Un radiador obstruït per la pols i la brutícia no escalfarà l’habitació de manera eficient, el que significa que hauràs de posar la calefacció més alta i durant més temps per aconseguir la temperatura desitjada.

Altres consells per optimitzar la calefacció

A més de netejar els radiadors, hi ha altres mesures que pots prendre per maximitzar l’eficiència del teu sistema de calefacció:

Purgar els radiadors regularment per eliminar l’aire atrapat.

Assegurar-se que els radiadors no estiguin bloquejats per mobles o altres objectes.

Instal·lar vàlvules termostàtiques als radiadors per regular la temperatura de cada habitació.

Programar el termòstat perquè s’ajusti als teus patrons d’ús i evitar escalfar habitacions buides.

Amb una mica de manteniment regular i alguns ajustaments intel·ligents, podràs disfrutar d’una casa càlida i acollidora durant tot l’hivern, sense que la factura energètica es dispari.