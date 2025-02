Allò que revela el costum d’interrompre sobre la nostra personalitat

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan ens trobem amb amics o col·legues, és comú que durant una conversa ens deixem portar i interrompem la persona que està parlant, ja sigui per comentar alguna cosa o compartir una experiència pròpia sobre el tema en discussió. Encara que sovint passa desapercebuda, aquesta acció pot influir en les relacions i la qualitat del diàleg. Quan es converteix en un hàbit recurrent, sens dubte revela diversos aspectes sobre la personalitat de l’individu que interromp el seu interlocutor.

Raons darrere de la interrupció segons la psicologia

D’acord amb la psicologia, existeixen diverses raons per les quals una persona pot tenir el costum d’interrompre una conversa. Factors com la impulsivitat, l’ansietat, el desig de validar una idea o la necessitat d’atenció poden influir en aquest comportament. A més, altres elements com la cultura de l’entorn o la falta d’habilitats d’escolta activa també poden jugar un paper.

La psicòloga Isabel Reoyo explica en el lloc web Cuidate Plus que "la interrupció és més freqüent del que pensem i, encara que sovint s’associa amb un comportament egocèntric o irrespectuós, la realitat és molt més complexa". Afegeix que "això no sempre reflecteix la intenció d’anul·lar l’altre o d’acaparar el protagonisme". En molts casos, sorgeix de motius genuïns i humans que reflecteixen la necessitat de connexió i expressió.

Els 3 principals motius per interrompre

Segons els experts, aquests són els 3 motius principals pels quals algú interromp el seu interlocutor:

1. El desig de participació activa: De vegades, sentim entusiasme per un tema i volem contribuir una cosa valuosa a la discussió. No ho fem amb mala intenció, sinó per un desig sincer de compartir i connectar amb els altres.

2. Dificultats per regular la impulsivitat: Quan una emoció és intensa, esperar el nostre torn per parlar pot resultar difícil. La impaciència o la urgència per expressar una idea poden fer-nos interrompre l’altre sense adonar-nos-en, especialment si ens apassiona el tema.

3. Inseguretat o por de no ser escoltat: Per a algunes persones, interrompre es converteix en una estratègia per assegurar-se que la seua veu "sigui sentida". Si algú ha sentit que sovint ho ignoren, pot recórrer a aquest comportament com una manera de reclamar el seu espai en la conversa.

L’impacte en l’entorn laboral a Espanya

D’altra banda, Sheryl Sorokin, psicòloga organitzacional i experta en dinàmiques de grup, esmenta en el lloc web per a la salut Cuerpo Mente que, en el context laboral a Espanya, aquestes dinàmiques de poder i jerarquia poden reflectir la necessitat de control o la falta de respecte envers l’interlocutor.

Un estudi realitzat el 2019 per la Universitat Complutense de Madrid va revelar que aproximadament el 65% dels treballadors espanyols ha experimentat interrupcions freqüents en reunions i converses laborals. Això no només afecta la productivitat i l’eficiència de la comunicació, sinó que també pot generar tensions i conflictes en l’ambient laboral.

En resum, el costum d’interrompre en les converses és un fenomen complex que pot revelar diversos aspectes de la personalitat i les necessitats individuals. Encara que sovint s’associa amb la falta de respecte o l’egocentrisme, en molts casos sorgeix de motius genuïns com el desig de participació activa, les dificultats per regular la impulsivitat o la por de no ser escoltat.

No obstant, és important tenir en compte l’impacte que aquest hàbit pot tenir en les relacions interpersonals i en l’entorn laboral. Conrear habilitats d’escolta activa, empatia i respecte mutu pot contribuir a millorar la qualitat de les converses i fomentar un ambient més harmoniós i productiu, tant en l’àmbit personal com a professional.