Animac, cita de dibuixos ‘animals’

“Què seria dels dibuixos animats sense els animals?”, es va preguntar ahir a la Llotja de Lleida la directora d’Animac, Carolina López, en la inauguració de la 29 Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, dedicada a analitzar la connexió històrica d’humans i animals en aquest àmbit. Un singular exemple es va poder gaudir en l’acte inaugural, amb l’espectacle Flora i fauna en moviment, en el qual el Col·lectiu Estampa i el músic lleidatà Josep Maria Baldomà van pintar sobre la pantalla una experiència d’animació audiovisual en directe, amb la música interactuant en viu.

Audiovisual inaugural del Col·lectiu Estampa amb música en viu - AMADO FORROLLA

Animac va obrir així quatre intenses jornades fins diumenge, amb la projecció de fins a 226 films (la majoria curtmetratges) a la Llotja i CaixaForum, a més de conferències, tallers i activitats per a tots els públics. Dos de les masterclass estaran impartides pels artistes guardonats ahir a la nit. Les canadenques Wendy Tilby i Amanda Forbis van recollir el Premi d’Honor, “encantades de visitar Animac i molt emocionades per l’entusiasme que ens encomaneu”. Per la seua part, l’italià Gialuigi Toccafondo va rebre el Premi Animation Master després d’un any d’aturada en aquest gènere, “un treball en el qual pots estar sol a la teua taula de treball creant 8.000 o 10.000 dibuixos a l’any, la qual cosa pot arribar a ser obsessiva, però he tornat amb un nou curt!”. Va ser el film que va tancar la vetllada, La voix des sirènes. La gala, presentada pel periodista Abraham Orriols, va comptar també amb les intervencions de la consellera de Cultura, l’alcalde, la vicepresidenta de l’IEI i el subdelegat del Govern central, que van destacar el caràcter estratègic de la indústria de l’animació. El primer edil, Fèlix Larrosa, va qualificar Animac de “motor per al talent i la creativitat en una Lleida que és capital cultural”.