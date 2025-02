Ni lleixiu ni amoníac: així pots blanquejar els coixins

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre la feina, fer esport, cuinar i tenir vida social, el temps que ens queda per realitzar les feines de casa pot ser realment reduït. Per això, conèixer certs trucs poden ser de gran utilitat, no només perquè ens permeten acabar abans, sinó perquè gràcies a ells podrem acabar amb certs "problemes" domèstics difícils de solucionar.

Un exemple molt recurrent, al qual de vegades no se li presta prou atenció, són les taques grogues dels coixins. La seua aparició no només és antiestètica, sinó que poden indicar una mica pitjor: l’acumulació de bacteris i suor. I és que no sempre n’hi ha prou amb treure la funda i ficar-la a la rentadora.

Si vols tenir un coixí no només impol·lut, sinó també higiènic, has de conèixer el truc de David Smith, un expert en neteja que a més és dissenyador i fabricant de Down and Feather, una companyia de coixins i edredons. El millor del seu consell és que només necessitaràs 10 minuts i tot el necessari el tens a casa, per la qual cosa no hauràs de gastar-te gens de diners.

Un remei casolà "gairebé miraculós"

Segons informa el mitjà britànic Daily Express, encara que el lleixiu pot semblar una opció ideal per blanquejar els coixins, David Smith adverteix que el seu potencial per desencadenar reaccions químiques pot danyar les fibres dels teixits i reduir la seua resistència.

Al seu lloc, aquest expert en neteja aconsella utilitzar opcions més suaus "amb una eficàcia gairebé miraculosa", com el peròxid d’hidrogen, comunament conegut com a aigua oxigenada.

De fet, assegura que aquesta és la seua primera elecció per tractar les taques més rebels, capaç d’eliminar-les en tot just 10 o 15 minuts.

Pas a pas: com blanquejar els coixins amb aigua oxigenada

Les instruccions per utilitzar l’aigua oxigenada i eliminar les taques grogues dels coixins són molt senzilles:

Barreja dos parts iguals d’aigua oxigenada i aigua. Aplica aquesta solució directament sobre les taques. Deixa actuar durant uns 10 o 15 minuts. Aclareix amb aigua abundant.

Com a truc extra, pots deixar el coixí eixugant-se al sol, ja que potencia l’efecte blanquejant i, a més, fomenta l’eliminació de bacteris.

Altres alternatives eficaces

Des del portal especialitzat 'Dosidermo' ofereixen altres solucions per eliminar les taques grogues dels coixins:

Vinagre blanc : Barreja aigua tèbia amb vinagre blanc a parts iguals i aplica el resultat sobre la taca amb un drap. Deixa actuar durant 30 minuts i esbandeix amb aigua freda.

: Barreja aigua tèbia amb vinagre blanc a parts iguals i aplica el resultat sobre la taca amb un drap. Deixa actuar durant 30 minuts i esbandeix amb aigua freda. Bicarbonat de sodi: Empolvora bicarbonat de sodi sobre la taca i deixa actuar durant 30 minuts. Després, aspira la pols i neteja la zona amb un drap humit.

Amb ingredients comuns que la majoria tenim a casa, com l’aigua oxigenada, el vinagre blanc o el bicarbonat de sodi, podem eliminar eficaçment aquestes antiestètiques taques grogues en qüestió de minuts. A més de millorar l’aparença dels nostres coixins, aquests senzills trucs ens ajudaran a mantenir-les higienitzades i lliures de bacteris, garantint un son més saludable i reparador.