Ni plàtan ni alvocat: aquesta és la fruita que un nou estudi relaciona amb una millor salut muscular

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi dut a terme per investigadors de la Western New England University (WNE), als Estats Units, ha donat llum sobre una connexió fins ara desconeguda entre el consum habitual de raïm i la salut muscular. Els resultats, publicats a la revista científica "Foods", suggereixen que incorporar aquest fruit en la dieta diària pot tenir un impacte significatiu en l’expressió gènica muscular, oferint una prometedora estratègia nutricional per preservar la massa i funció dels músculs.

Espanya, igual com molts altres països, s’enfronta al desafiament de l’envelliment poblacional i la conseqüent pèrdua muscular associada a l’edat, coneguda com sarcopènia. S’estima que entre el 10% i el 16% dels adults grans al país experimenten aquest deteriorament muscular. En aquest context, les troballes de la investigació de la WNE adquireixen especial rellevància, en proposar un enfocament nutrigenòmic complementari a les estratègies tradicionals de manteniment muscular, com l’exercici i les dietes riques en proteïnes.

Diferències de gènere en la resposta muscular al raïm

Un dels aspectes més destacats de l’estudi és la diferència observada en la resposta muscular al consum de raïm entre homes i dones. Si bé ambdós sexes van experimentar beneficis, l’efecte va ser més pronunciat en les dones, atansant les característiques musculars femenines a les masculines a nivell metabòlic. Aquesta troballa obre la porta a futures investigacions sobre les disparitats de gènere en la salut muscular i com la nutrició pot ajudar a reduir aquestes bretxes.

Mecanismes d’acció dels compostos del raïm

El raïm és ric en fitoquímics, compostos vegetals bioactius que es creu que exerceixen efectes preventius de malalties a través de mecanismes nutrigenòmics, és a dir, influint l’expressió dels gens. L’equip d’investigació va analitzar l’impacte de consumir dos racions diàries de raïm en els patrons d’expressió gènica muscular, descobrint canvis significatius tant en homes com en dones.

Sorprenentment, malgrat les marcades diferències inicials entre els músculs masculins i femenins, la introducció de la dieta amb raïm va conduir a una convergència d’ambdós cap a un únic fenotip metabòlic. Això es va evidenciar en l’elevació de l’expressió de gens associats a una bona salut muscular, com aquells relacionats amb la massa muscular magra, i la disminució de gens vinculats a una mala salut muscular, com els implicats en la degeneració muscular.

Futures línies d’investigació i aplicacions potencials

Si bé aquests resultats són prometedors, els investigadors subratllen la necessitat d’aprofundir als mecanismes subjacents a aquests canvis i determinar la cronologia dels seus efectes. A mesura que el camp de la nutrigenòmica continua avançant, aquest estudi estableix les bases per a un nou enfocament en la promoció de la salut muscular que podria beneficiar persones de totes les edats.

El Dr. John Pezzuto, investigador principal de l’estudi i professor i degà de Farmàcia i Ciències de la Salut de la WNE, es mostra optimista sobre les implicacions d’aquestes troballes: "Aquest estudi aporta proves convincents que el raïm pot millorar la salut muscular a nivell genètic. Atès el seu perfil de seguretat i la seua àmplia disponibilitat, serà emocionant explorar amb quina rapidesa poden observar-se aquests canvis en assajos amb humans".

La investigació de la Western New England University ha revelat un vincle inesperat entre el consum regular de raïm i la salut muscular en homes i dones. A través de mecanismes nutrigenòmics, aquest fruit sembla capaç de modular l’expressió gènica muscular, promovent característiques associades a una bona salut muscular i reduint aquelles relacionades amb el deteriorament muscular. Aquestes troballes obren noves vies per abordar la pèrdua muscular relacionada amb l’edat i promouen un enfocament nutricional complementari a les estratègies tradicionals de manteniment muscular. Si bé es requereix més investigació per comprendre plenament els mecanismes i la cronologia d’aquests efectes, l’estudi estableix les bases per a un prometedor camp d’investigació en la intersecció de la nutrició i la salut muscular.