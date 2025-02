El Carnaval arranca amb pluja

Publicat per SegreLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Torà va donar ahir el tret de sortida a la celebració del Carnaval a Lleida amb la seua peculiar festa de la Llordera –també coneguda com del Brut i la Bruta– que en la 36 edició va tornar a ser multitudinària malgrat que la pluja va obligar a traslladar els actes al poliesportiu. Un dels moments més esperats va ser el tradicional pregó satíric protagonitzat, en aquesta ocasió, per uns convidats d’honor: Cèsar i Cleòpatra de l’antiga Iesso. El pregó va repassar diversos temes de l’actualitat local, entre els quals no va faltar el divorci de fa un any amb la Segarra.

Prèviament es va escenificar el Ball Pla. El Bonic i la Bonica, encarnats per Pau Culell i Mireia Bou, van sortir al centre del pavelló per ballar amb cura al so d’un violí mentre que el Brut i la Bruta, encarnats per Sisco Lunar i Carme Santamaria, els fastiguejaven ballant de qualsevol manera al seu voltant. Després del pregó, els protagonistes van ser sis dels nou gegants de mans lliures: el Brut, la Bruta, el Bonic, la Bonica, el Constantí i la Lloca. Per commemorar els 30 anys de la Bruta, es va estrenar un nou ball amb els quatre primers gegants de la festa. L’acte central del Carnaval de Torà va comptar amb la presència de la directora general de Cultura Popular, Carol Duran.

Altres novetats d’aquest any van ser l’estrena de la Nit del Constantí i la Constantifarra divendres a la nit i de la Llordereta, la rèplica de la peculiar i tradicional festa de Torà per als més petits, que va tenir lloc ahir al matí.

Comparses i carrosses recorren les Borges al ritme de xaranga

La festa va començar ahir a les Borges Blanques a la plaça Europa amb la participació de la xaranga Bsumeta, que va acompanyar les comparses i carrosses pels carrers de la capital de les Garrigues. La celebració tenia previst continuar al pavelló de l’Oli amb el concert de La Freska, un sopar popular i les actuacions de Hey Pachucos, DJ Juanpa Claret i DJ Roy G. Per la seua banda, Solsona va continuar amb els actes programats per Carnaval, que va començar divendres, i que ahir tenia previstes diverses propostes com El Tardeo a la plaça Sant Joan.