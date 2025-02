L’equip Robotech Mollerussa guanya la 14a First Lego League a Lleida

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Verificat per Creat: Actualitzat:

El Campus de Cappont de la Universitat de Lleida va acollir ahir la 14a edició de la First Lego League, una competició educativa que proposa un desafiament vinculat amb la ciència i la tecnologia per a estudiants de 10 a 16 anys, i que en el cas de la fase lleidatana va comptar amb 35 equips que van sumar 350 participants. L’equip Robotech, integrat per alumnes de diversos instituts de Mollerussa, va ser el guanyador amb una proposta per minimitzar la presència de plàstics a l’oceà. Per la seua part, el grup ADS Seabotix, format per onze alumnes de l’IES Els Planells d’Artesa de Segre, es va alçar amb el segon lloc amb un treball que inclou idees per disminuir la contaminació de l’aigua que arriba als rius. Tots dos seran els representants lleidatans a la final estatal d’aquesta competició, que es preveu que se celebri el 29 de març a El Ferrol. Marc Perera, de Robotech Mollerussa, va assegurar que “s’han complert totes les expectatives. Adaptarem el projecte al castellà perquè sigui tan atractiu com sigui possible”.